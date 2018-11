Et blodigt angreb i det nordøstlige Nigeria kan lægge yderligere pres på præsident Buhari kort inden valget.

Militante personer har dræbt omkring 100 soldater i et angreb mod en militærbase i det nordøstlige Nigeria.

Det meddeler fem forskellige sikkerhedskilder torsdag.

De giver den vestafrikanske gren af Islamisk Stat skylden for angrebet, der fandt sted søndag. Det er blandt de mest blodige i Nigeria, siden præsident Muhammadu Buhari kom til magten i 2015.

Angrebet kan øge presset på ham forud for valget i februar, ikke mindst fordi han har erklæret sejr i kampen mod de militante grupper. Buhari blev blandt andet valgt på løfter om, at han ville nedkæmpe Boko Haram og andre militante islamistiske grupper i landet.

De militante angreb militærbasen, der ligger i landsbyen Metele i den nordøstlige Borno-delstat. Det er her, at både Boko Haram og den vestafrikanske gren af Islamisk Stat er aktive.

- Oprørerne lavede et overraskelsesangreb, fortæller en officer, der ikke vil have sit navn frem.

- Basen blev brændt af, og vi mistede omkring 100 soldater. Det er et enormt tab.

Flere kilder siger, at mange soldater fortsat er savnet.

En soldat fortæller, at flere blev dræbt tirsdag, da de gik ind for at forsøge at fjerne ligene fra søndagens angreb.

- Vi efterlod vores armering, kampvogne og våben, fortæller soldaten.

- Landsbyen er stadig under deres kontrol, tilføjer han.

Militæret har endnu ikke udsendt en officiel meddelelse, men en talsmand for præsidenten siger, at det vil komme.

Militante grupper har dræbt hundredvis af soldater i de forgangne måneder, og det er ikke usædvanligt, at regeringen og militæret afviser at indrømme, hvor store tab hæren har lidt i den urolige nordøstlige del af landet.

/ritzau/Reuters