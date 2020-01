Militante har angrebet militærlejr i et område af Mali, hvor grupper med bånd til al-Qaeda holder til.

20 soldater fra Malis hær blev søndag dræbt, da deres militærlejr blev angrebet af militante islamister.

Det oplyser hæren i en meddelelse.

Ud over de 20 dræbte blev fem soldater såret i angrebet mod lejren, der lå tæt ved grænsen til Mauretanien.

Fire militante er ligeledes dræbt, meddeler hæren.

Området er kendt som tilholdssted for grupper med tilknytning til det jihadistiske netværk al-Qaeda.

- Terroristerne ankom på motorcykler, siger en lokal embedsmand, der af hensyn til sin sikkerhed ikke ønsker at oplyse sit navn.

Embedsmænd i Mali betegner gerningsmændene som "terrorister" - en udbredt betegnelse for de militante islamistiske grupper, der har været aktive i Mali i de seneste otte års tid.

En indbygger i byen Soloko, hvor angrebet fandt sted, fortæller, at over 100 militante stod bag angrebet. De ankom klokken fem om morgenen og afskar flugtvejene.

De militante plyndrede den militære lejr for våben og køretøjer, inden de stak af, fortæller indbyggeren.

- De tog alle deres døde med sig. De rørte ikke nogen i landsbyen.

Hæren meddeler, at den er i færd med at finkæmme området for at finde frem til gerningsmændene.

Mali har kæmpet hårdt for at stoppe et islamistisk oprør, der begyndte i den nordlige del af landet i slutningen af 2012.

Tusinder af soldater og civile er blevet dræbt i de otte år, oprøret har raset.

Både Frankrig, FN og de fem lande, der ligger i den såkaldte Sahel-region i det vestlige Afrika, har et stort antal soldater i området for at bekæmpe grupperne.

/ritzau/AFP