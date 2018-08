Flere politifolk er såret efter to angreb i russisk republik, som Islamisk Stat hævder at stå bag.

Moskva. Bevæbnede gerningsmænd har angrebet politiet flere steder i Tjetjenien.

Det oplyser den russiske republiks leder, Ramzan Kadyrov.

Flere politifolk er blevet såret ved angrebene.

En af gerningsmændene forsøgte at udløse en selvmordsbombe, men attentatet mislykkedes, siger Kadyrov.

Blandt de sårede er to politifolk i byen Sjali og mindst tre færdselsbetjente i hovedstaden Grosnij.

- Banditterne er blevet neutraliseret, skriver Kadyrov i en meddelelse på det sociale medie Telegram.

Han tilføjer, at det er yderliggående propaganda, som "forvirrer de unge mænd" og fører til sådanne angreb.

- Situationen i Grosnij og Tjetjenien er fuldstændig rolig, skriver Kadyrov, som mandag er på besøg i Saudi-Arabien.

Tjetjensk politi oplyser, at to mænd, der var bevæbnet med knive, forsøgte at trænge ind på politistationen i Sjali. De sårede to politifolk, inden de blev skudt og dræbt.

Der er endnu ikke nogen officiel uddybning af, hvad der præcis skete i Grosnij. Men nyhedsbureauer citerer oplysninger fra unavngivne kilder om, at en mand kørte ind i tre færdselsbetjente i sin bil.

Et andet sted i byen sprængte en mand sig selv i luften i nærheden af nogle politibetjente, skriver det russiske nyhedsbureau Tass. Der er ikke umiddelbart flere oplysninger.

Tjetjeniens indenrigsminister, Ruslan Alkhanov, siger, at gerningsmændene "forsøgte at destabilisere situationen i Tjetjenien", men at de er blevet stoppet.

Han tilføjer, at ingen politifolk er blevet dræbt ved nogen af angrebene.

Islamisk Stat meddeler gennem bevægelsens nyhedsbureau, Amaq, at den stod bag angrebene.

- Krigere fra Den Islamiske Stat angreb tjetjenske politibetjente, skriver nyhedsbureauet ifølge organisationen Site, der overvåger yderliggående grupper på internettet.

/ritzau/AFP