Egyptiske soldater blev angrebet på Sinai-halvøen. Ti militante er døde, syv soldater er dræbt eller såret.

Syv egyptiske soldater er dræbt eller såret i den nordlige del af Sinai-halvøen. Det oplyser det egyptiske militær søndag aften.

Soldaterne blev angrebet af militante ved et af hærens checkpoints.

Foruden de dræbte og sårede soldater er ti militante dræbt, og et af oprørernes køretøjer er ødelagt.

Det fremgår ikke præcis af hærens kortfattede meddelelse, hvor mange soldater der er dræbt, og hvor mange der er såret.

Det nordlige Sinai har gennem længere tid været skueplads for et islamistisk oprør, der eskalerede, da den islamistiske præsident Mohamed Mursi blev afsat af hæren i 2013.

Siden er Mursi og tusindvis af andre medlemmer af Det Muslimske Broderskab blevet idømt lange fængselsstraffe eller dødsdomme ved retssager, som menneskeretsorganisationer betegner som dybt tvivlsomme.

Mursi døde i juni 2019. Han kollapsede under et retsmøde, efter at han havde siddet fængslet i seks år.

I februar 2018 indledte egyptiske sikkerhedsstyrker en omfattende offensiv mod de militante grupper i landet. Nogle af grupperne i det nordlige Sinai hævder at have forbindelse til Islamisk Stat.

Offensiven er først og fremmest koncentreret i det nordlige Sinai.

Siden da er over 840 formodede militante blevet dræbt i området, viser tal fra hæren.

I samme periode er 67 politifolk og soldater blevet dræbt.

