Dræbt kommandant havde ansvar for iranskstøttet gruppes militære anliggender i Syrien, siger en kilde.

En leder fra den militante irakiske gruppe Kataib Hizbollah er dræbt i et amerikansk droneangreb i Iraks hovedstad, Bagdad, onsdag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det amerikanske militær har onsdag aften dansk tid taget ansvar for angrebet.

- Amerikanske styrker har udført et angreb i Irak. Det har dræbt en kommandant i Kataib Hizbollah, der er ansvarlig for planlægge og medvirke i angreb mod amerikanske styrker i regionen. Angrebet kommer som svar på angreb mod amerikanske soldater, lyder det i en meddelelse fra det amerikanske militær.

Militæret skriver tilmed, at der ikke er "noget der tyder på civile tab" som følge af angrebet.

Et medlem af den militante gruppe bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at en af de i alt tre dræbte var kommandant for gruppen.

Den dræbte havde ansvar for gruppens militære anliggender i nabolandet Syrien, siger kilden.

En irakisk sikkerhedskilde oplyser overfor Reuters, at det køretøj, der blev angrebet, blev brugt af Iraks Folkelige Mobiliseringsstyrker (PMF).

PMF er et statsligt sikkerhedsagentur, som består at dusinvis af bevæbnede grupper - mange af dem med tætte relationer til Iran.

Kataib Hizbollahs medlemmer og kommandanter er en del af PMF.

I sidste måned rettede USA angreb mod flere iranskstøttede grupper i både Irak og Syrien. Blandt dem var Kataib Hizbollah.

Gruppen er også kendt som Hizbollah-brigaderne. Det er en militant shiamuslimsk bevægelse med base i Irak. Den opstod som reaktion på den amerikanskledede invasion af Irak i 2003.

USA har tidligere sagt, at der vil komme flere angreb mod iranskstøttede grupper i Mellemøsten.

Det vil ske som reaktion på drabene på tre amerikanske soldater i Jordan tæt ved grænsen til Syrien 27. januar.

/ritzau/