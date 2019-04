Gruppen The New IRA tager ansvar for drabet på journalisten Lyra McKee under optøjer i den nordirske by Derry.

Den paramilitære gruppe The New IRA tager ansvaret for drabet på den irske journalist Lyra McKee.

Det siger gruppens lederskab i en udtalelse til den irske avis The Irish Times.

McKee blev dræbt af skud under voldelige sammenstød mellem uromagere og politiet i den nordirske by Derry i sidste uge.

- Under vores angreb mod fjenden blev Lyra McKee på tragisk vis dræbt, da hun stod tæt på fjendens styrker, skriver New IRA i udtalelsen.

Gruppen beskylder endvidere det nordirske politi, eller "monarkiets styrker" som politiet omtales, for at være skyld i optøjerne.

Optøjerne i Derry begyndte torsdag aften, da flere hætteklædte uromagere begyndte at kaste flasker og sten mod politiet.

Omkring midnat eskalerede volden, da der blev kastet brandbomber, såkaldte molotovcocktails, mod flere politibiler i Creggan, der ligger i udkanten af Derry.

Undervejs blev den 29-årige journalist ramt af en vildfaren kugle, da medlemmer af New IRA affyrede skud mod politiets urobetjente.

Nordirsk politi har efterfølgende efterforsket McKees død som en "terrorhændelse" og har igangsat en drabsefterforskning.

/ritzau/