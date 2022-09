Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det var en rigtig dårlig oplevelse. Jeg var rædselsslagen.«

Sådan fortæller flere borgere til den norske lokalavis Telen ifølge Dagbladet.

For pludselig lød der skud midt om natten, ligesom der var helikoptere i luften i Hydroparken, Notodden i Norge.

Det skyldtes en militærøvelse. Problemer var bare, at lokalbefolkningen ikke var blevet informeret.

»Hvad med at informere befolkningen mindst 24 timer før en øvelse 'midt' i en by om natten, når det involverer skud og helikoptere?,« spørger en Twitter-bruger.

En pige påpeger desuden over for lokalmediet, at Ruslands invasion af Ukraine, har gjort folk ekstra trætte. Hun understreger også, at der bor flere flygtninge på Notodden, som er ekstra sårbare over for den slags lyde.

Borgmester Gry Fuglestveit forstår, at folk var bange, men forklarer, at kommunen ikke havde modtaget nogen underretning om øvelsen.

Hvorfor kommunen ikke blev informeret, vil beredskabsledelsen nu finde ud af.

»Jeg har fuld forståelse for, at folk reagerer, og det burde jeg som kommunens øverste leder naturligvis have været informeret om,« lyder det.