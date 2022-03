Satellitbillederne taler sit tydelig sprog.

Lidt uden for Kiev holder én 64 kilometer lang kolonne af russiske soldater, køretøjer, tanks og artilleri, der time for time kommer nærmere den ukrainske hovedstad.

Militærkonvojen er de seneste dage blevet større, mens den har sneglet sig frem mod Kiev, og det har fået flere på de sociale medier til at spørge om én central ting:

Hvordan kan det være, at konvojen nærmest uhindret får lov at bevæge sig frem mod russernes helt store mål?

En enorm russisk militærkolonne strækker sig op til 64 kilometer. Foto: AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies Vis mere En enorm russisk militærkolonne strækker sig op til 64 kilometer. Foto: AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Det har B.T. spurgt Anders Puck Nielsen, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland og Ukraine, om.

»Hvis nu ukrainerne skulle angribe konvojen, skulle det ske fra luften, og der må man jo antage, at russerne føler, de er kontrol med luftrummet i konvojen,« siger Anders Puck Nielsen.

Men faktisk er Anders Puck Nielsen slet ikke så sikker på, at den ukrainske hær ønsker at stoppe den store konvoj.

Der kan nemlig være en idé i at lokke russerne så tæt på Kiev som muligt.

»Hvis man er den forsvarende part, så har det vist sig at virke, når man tager kampene inde i byen. Hvis ukrainerne forsøgte at kæmpe ude ved konvojen, giver man russerne fordelen, for så kan de i højere grad bruge deres overlegne teknologi,« siger Anders Puck Nielsen og fortsætter:

»Og derfor ser vi netop ikke, at de nu suser ud og møder russerne midt i ingenting.«

Foto: AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies Vis mere Foto: AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Til gengæld kan Anders Puck Nielsen godt frygte den situation, der vil opstå, når russerne er kommet til Kiev.

Han forventer nemlig, at den store konvoj skal danne et skjold udenom Kiev, og at man så vil se noget, der minder om en belejring.

»Man skal bruge rigtig mange soldater til at stå rundt om en så stor by, men det har de også. Jeg tror, man vil omringe byen og så begynde at bombe,« siger Anders Puck Nielsen.

Og det er vel at mærke en militærstrategi, der vil koste voldsomme mængder civile liv.

»Ja, det kommer til at koste mange menneskeliv. Man vil sandsynligvis skære byen af, og i sidste ende vil det også betyde, at folk vil sulte ihjel,« siger militæreksperten.