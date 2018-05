Et militært transportfly af typen C-130 Hercules er styrtet ned i nærheden af en lufthavn i Savannah i den amerikanske delstat Georgia. Det oplyser lokale myndigheder til nyhedsbureauet AP.

En talskvinde for lufthavnen bekræfter over for tv-stationen CNN, at redningsmandskabet er sendt til ulykkesstedet et par kilometer fra lufthavnen. Der er ikke umiddelbart nogen oplysninger om omkomne eller kvæstede ved ulykken.