Et militærfly er styret ned i Californien i USA.

Det skriver flere udenlandske medier heriblandt AP.

Flyvet er styret ned i Imperial County i Californien. Det er i skrivende stund uvist, hvad der forårsagede ulykken.

Naval Air Facility El Centro har i et opslag på Facebook udtalt, at de har modtaget rapporter om et nedstyret fly.

Det er endnu ikke bekræftet af nogle offentlige myndigheder i Californien, om der er nogen tilskadekomne eller døde på grund af flystyrtet.

Flystyret er sket i Californiens ørken - cirka 185 kilometer øst for San Diego.

B.T. følger sagen.