De kommende dage vil en stor del af Køge Havn blive omdannet til militært område under skarp bevogtning.

Havnen skal bruges til at læsse et fragtskib med køretøjer og andet materiel, som skal sendes til NATO-missionen i Estland.

Det oplyser Forsvaret i et skriftligt svar til B.T.

Om kort tid skal omkring 200 danske soldater sendes til NATO's fremskudte styrke i Estland, som skal afskrække Rusland fra at angribe et NATO-land.

Tidligere mandag oplyste Midt- og Vestsjællands Politi, at området på havnen vil være midlertidigt militærområde fra tirsdag morgen til fredag aften ved midnat i forbindelse med »læsning af sensitivt materiale«.

Politiet oplyste videre, at området vil være adgangssikret og bevogtet af Forsvaret i perioden.

Når det danske materiel bliver sendt af sted med fragtskibet fra Køge Havn til Estland, sker det med eskorte over Østersøen.

Der vil bliver stillet en fregat til rådighed og sendt fly i luften for at beskytte det danske bidrag, oplyste forsvarsminister Morten Bødskov (S) på et pressemøde torsdag.

Det kan være for at beskytte konvojen i tilfælde af russisk chikane. Det har Anders Puck Nielsen, der er orlogskaptajn og militær analytiker ved Forsvarsakademiet, udtalt til DR.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark og flere europæiske lande besluttet at sende flere militære bidrag til Ukraine og andre dele af Østeuropa.

Blandt andet sender Danmark to F16-kampfly til Polen, hvor de skal beskytte luftrummet. Derudover donerer Danmark 2.700 skulderbårne panserværnsvåben til Ukraine.

B.T. har spurgt Forsvarskommandoen, om havnen i Køge også skal bruges til at sende våben eller andet materiel til Ukraine. Det har ikke mandag været muligt at få svar på det.