Den amerikanske topgeneral Glen D. VanHerck indrømmede det blankt.

»Jeg kan fortælle jer, at vi ikke opdagede de trusler,« sagde han.

For godt nok var den kinesiske 'spionballon', der i weekenden blev skudt ned ud for den amerikanske østkyst efter i flere dage at have fløjet hen over USA, nøje overvåget – men det var ifølge The Washington Post slet ikke tilfældet ved hele fire tilsvarende hændelser inden for bare de seneste år.

Amerikansk militær opdagede faktisk slet ikke, at lignende kinesiske 'spionballoner' kortvarigt fløj over staterne Texas, Florida og Hawaii samt over Guam, der er et såkaldt særligt amerikansk territorium.

Sådan så det ud, da den kinesiske ballon hang på himlen over USA. Foto: Travis Huffstetler

Ifølge general Glen D. VanHerck, der har ansvaret for det nordamerikanske luftrum, blev militæret først efterfølgende »gjort opmærksom på«, at ballonerne havde befundet sig over USA via oplysninger fra efterretningstjenester.

»Der er et hul i overvågningen af domæner, som vi skal have styr på, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på,« sagde generalen mandag på et pressemøde.

Tre af de uopdagede balloner krydsede amerikanske luftrum under Donald Trumps tid som præsident, altså inden for perioden januar 2017 til januar 2021, mens det fjerde ballon kom på besøg i løbet af Joe Bidens nuværende præsidentperiode, nærmere betegnet i februar 2022.

De tidligere overflyvninger var dog ifølge Pentagon-talsmanden John Kirby »kortvarige« og »slet ikke i stil med det, vi så i sidste uge«.

Sådan så det ud, da den kinesiske ballon blev skudt ned sidste weekend efter ordre fra USA-præsident Joe Biden. Foto: RANDALL HILL

Den seneste ballon vakte stor opmærksomhed og forargelse i USA, hvor den flere steder kunne ses med det blotte øje. Derfor har oplysningerne om tidligere uopdagede balloner ligeledes vakt harme.

Ikke mindst blandt politikere i Kongressen, mens medlemmer af Donald Trumps stab har understreget, at de aldrig har fået informationer om, at balloner skulle have befundet sig i amerikansk luftrum.

»Jeg er aldrig blevet briefet, vi har aldrig hørt om det,« som den tidligere sikkerhedsrådgiver Robert O’Brien siger til mediet Politico.

Det kan der måske være en forklaring på.

For The Washington Post skriver videre, at to tidligere embedsmænd fra det amerikanske forsvar anonymt har fortalt til mediet, at ballonerne kan være blevet klassificeret som 'unidentified aerial phenomena' (UAP) – som er militærets nye betegnelse for ufo-lignende opdagelser.

Den seneste ballons lange overflyvning af USA har fået det i forvejen flossede forhold mellem USA og Kina til at blive yderligere skrøbeligt. Eksempelvis har den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, aflyst et officielt besøg hos stormagten.

Kina har omvendt meldt ud, at det drejede sig om en harmløs vejrdataopsamlingsballon, der var kommet ud af kurs.

Vragstumperne fra den nyligt nedskudte ballon er stadig i færd med at blive indsamlet.