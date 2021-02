Myanmars militær suspenderer lov om, hvor længe en anholdt må tilbageholdes, og beder folk melde efterlyste.

Myanmars militær har lørdag udsendt arrestordrer på syv kendte demokratiaktivister, som åbent støtter de omfattende protester mod militærkuppet i det sydøstasiatiske land.

De syv aktivister risikerer at blive tiltalt for kommentarer på sociale medier. Deres kommentarer truer ifølge militæret den nationale sikkerhed.

De syv er sigtet efter en paragraf, der blev hyppigt benyttet af det tidligere militærstyre. Den kan give op til to års fængsel.

Hæren opfordrer folk til at kontakte politiet, hvis de ser de syv eftersøgte og advarer om, at man kan blive straffet for at skjule dem.

En af de syv er den 58-årige Min Ko Naing, som har været en førende demokratiforkæmper siden de store protester i 1988, som militæret undertrykte med tusinder af dræbte til følge.

Siden militærkuppet 1. februar har han dagligt opfordret folk til at demonstrere og strejke i protest mod kuppet.

Fredag advarede han på sociale medier om en bølge af natlige anholdelser. Blandt de anholdte er en læge, der deltog i en civil ulydighedsaktion og nedlagde arbejdet på et statsligt hospital.

Flere af de syv eftersøgte er veteraner fra studenteroprøret i 1988.

En populær skribent, Insein Aung Soe, har også - som flere andre af de efterlyste - arbejdet for det nu afsatte regeringsparti, NLD.

- Jeg er så stolt over at være eftersøgt sammen med Min Ko Naing. Fang mig hvis I kan, skriver hun på sin Facebook-side, hvor hun har over 1,6 millioner følgere.

De militære ledere har også midlertidigt sat de love ud af kraft, som betyder, at der skal være en dommerkendelse, hvis myndighederne vil tilbageholde en person i mere end et døgn.

Også love, der handler om at ransage privat ejendom eller overvåge befolkningen, er suspenderet.

Det meddeler militæret lørdag.

Titusinder af demonstranter var igen lørdag på gaden i flere byer i Myanmar for at vise deres modstand mod militærets magtovertagelse. Det er ottende dag i træk, at der er protester i landet.

Trods militærets opfordringer til, at folk stopper protesterne og vender tilbage på deres arbejde, er der ikke tegn på, at demonstrationerne er ved at stilne af.

Indtil videre er mindst 350 personer blevet frihedsberøvet i forbindelse med kuppet. Blandt dem er Myanmars de facto regeringsleder, Aung San Suu Kyi, og præsident Win Myint.

/ritzau/Reuters