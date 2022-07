Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan godt være, at de russiske styrker forleden erklærede sejr i den ukrainske region Luhansk og nu har rettet deres skyts mod Donetsk som næste mål.

Men det betyder ikke, at man kan snakke om, at de ender som vinderne – og det skyldes fire ting.

Det fortæller en professor ved den norske Forsvarets Højskole, Tormod Heier, til VG.

De fire ting, der ifølge ham spænder ben for en samlet russisk sejr – selvom det lykkes de russiske tropper af indtage hele Donbas – er nogle, som Rusland selv har skabt eller har fået til at ske.

Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK Vis mere Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK

For det første har krigen ført til, at USA i større grad en tidligere nu gør sig synlig i Europa og er rykket tættere på grænsen til Rusland – og med flere våben.

For det andet har den russiske krig fået to 'meget vigtige bufferstater' til at søge ind i NATO, nemlig Sverige og Finland. Det giver også amerikanerne mulighed for at sætte militærbaser op ad Rusland flere steder.

Som en tredje ting har krigen gjort, at Rusland nu står over for et endnu mere forenet NATO end tidligere.

Og som noget fjerde har krigen også ført til, at Tyskland har valgt at opruste landets forsvar:

»Tyskland bliver sandsynligvis en dominerende militærmagt ikke langt fra de russiske grænser. Dette er en kæmpefejl af Rusland,« siger Tormod Heier til VG.

Det betyder ifølge den norske professor sammenlagt, at selv hvis Rusland skulle indtage hele Donbas og fastholde besættelserne i den sydøstlige del af Ukraine, så vil russerne ikke kunne kalde sig vindere i sidste ende.

For formået med den russiske invasion – og med at bruge militærmagt i det hele taget – er at omsætte de militære sejre til politiske gevinster.

Men sådan er det ikke gået for Rusland:

»For Rusland er dette blevet katastrofalt på fire-fem punkter og har betydet, at de aldrig har været mere sårbare,« siger Tormod Heier.