Der er sket et stort skifte i krigen.

Det slår den britiske militærekspert Mike Martin fast på Twitter.

For ifølge ham har Ruslands angreb på Donbas-regionen fejlet, og det betyder, at kampen om regionen kan kulminere om to til fire uger.

»Dybest set vil russerne løbe tør for tropper, og ukrainerne vil gå til modangreb,« skriver han på Twitter.

Russerne har desuden forspildt deres chance for at tage Kyiv-regionen, påpeger han og tilføjer, at tropperne blev »slået og såret« efter at have forsøgt at erobre hovedstaden Kyiv.

»De trak alle de sårede enheder ud af Kyiv og forsøgte derefter at omgruppere dem til kamp i øst,« forklarer han.

Først kom de russiske styrker ind i Ukraine fra nord, syd og øst, men de trak sig tilbage fra området omkring hovedstaden i slutningen af ​​marts.

Herefter blev strategien ændret til at forsøge at tage kontrol over Donbas-regionen, som omfatter Luhansk og Donetsk. Men de russiske styrker er blevet mødt af ukrainsk modstand.

Her ses nogle af ødelæggelserne fra krigen. Dette er fra Donetsk regionen. Foto: JORGE SILVA Vis mere Her ses nogle af ødelæggelserne fra krigen. Dette er fra Donetsk regionen. Foto: JORGE SILVA

Ukraines forsvarsledelse hævdede fredag, at de russiske styrker fredag ​​aften stoppede fremrykningen i Donbas. Det er dog ikke blevet bekræftet selvstændigt.

Ifølge præsident Volodymyr Zelenskyj har det ukrainske militær ødelagt mere end 1.000 russiske kampvogne, næsten 200 fly og næsten 2.500 pansrede køretøjer. Han slår dog fast, at russiske styrker fortsat har udstyr nok til at udføre yderligere angreb i Ukraine.

»Besætterne har selvfølgelig stadig udstyr på lager. De har stadig missiler, der kan ramme vores territorium,« siger han ifølge CNN.

Rusland har ifølge Zelenskyj mistet mere end 23.000 soldater siden invasionen i februar. Oplysningerne er dog ikke blevet uafhængigt verificeret.