Som Ruslands ubestridte leder har Vladimir Putin stor magt. Meget stor magt.

Men er der visse – og potentielt meget afgørende – begrænsninger?

Det mener militærekspert og ekspert i russisk politik, Pavel Luzin.

Ifølge ham ved Putin reelt meget lidt om, hvad der egentlig foregår på de ukrainske slagmarker – og hvordan hans russiske hær i virkeligheden klarer sig i krigen.

»Der er et enormt hierarki. Når en lavtstående analytiker skriver en rapport om, hvad der virkelig sker, går den igennem ti ledere, og når den når frem til toppen, står der, at alt går fremragende. Det er sådan, systemet fungerer,« siger militæreksperten Pavel Luzin til Financial Times.

På den baggrund vurderer Luzin, at Putin bliver nødt til at gøre én bestemt ting.

Trække i håndbremsen for at få overblikket tilbage.

På den måde kan Putins kommende beslutninger om krigsførelsen træffes på et veloplyst grundlag – og ikke på beretninger, der er blevet forvansket for at vise topledelsen, at alt går efter planen, når det kan være i strid med virkeligheden.

»De (de russiske styrker, red.) trænger til en pause, simpelthen for at finde ud af, hvad de har til rådighed. De ved ikke, hvor mange professionelle soldater de har tilbage, de har ikke det fulde overblik over deres egne tabstal, og de ved ikke, hvor meget udstyr de har tilbage, og hvilken stand det er i,« siger Pavel Luzin.

Luzin – som tidligere har arbejdet for den nu fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj – ser også det russiske strategiskifte i det lys.

At det nye fokus på kamphandlingerne i Donbas-regionen i Østukraine – ifølge Luzin – skyldes, at Putin havde problemer med at holde styr på, hvordan den krig, han selv startede, reelt gik.

