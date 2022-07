Lyt til artiklen

Den russiske præsident, Vladimir Putin, og den russiske hærledelse kan have skabt et stort problem for dem selv.

Helt centralt for det står – eller nærmere løber – floden Dnepr.

Sådan lyder det fra en norsk militærekspert, skriver Dagbladet.

For her fem måneder inde i den russiske krig i Ukraine foregår kampene primært i to områder af landet: I Donbas og i Kherson.

ARKIVFOTO af Vladimir Putin. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere ARKIVFOTO af Vladimir Putin. Foto: ANTON VAGANOV

Og det kan have stillet den russiske hærledelse over for et dilemma, oplyste det britiske forsvarsministerium i sin seneste efterretningsanalyse mandag: For skal man styrke offensiven mod øst i Donbas, eller styrke de defensive positioner i vest ved Kherson, som man indtog kort efter invasionen begyndelsen i februar?

De russiske styrker står derfor med et strategisk problem, forklarer Arne Bård Dalhaug, der er pensioneret generalløjtnant, til Dagbladet.

Han forklarer, at de ukrainske styrker ser ud til at have en strategi om at holde russerne i Kherson-området, hvor de udsættes for kraftige modangreb, ligesom ukrainerne næsten skulle have ødelagt broerne over Dnepr-floden, som russerne bruger til at få forsyninger frem til Kherson-området, der ligger vest for den brede flod.

»De (russerne, red.) har ryggen til Dnepr og er meget afhængige af to broer – det har ikke fungeret særlig godt, da ukrainerne har reduceret effekten af ​​deres brug ret meget. Der har været rygter om, at russerne vil bygge en pontonbro (flydebro, red.) – men floden er meget bred,« forklarer Dalhaug til den norske avis.

Derfor er spørgsmålet, om det var rigtig prioriteret af russerne at sende så store styrker til Donbas, lyder det fra Arne Bård Dalhaug.

Ifølge den pensionerede generalløjtnant er Kherson mere strategisk vigtig end Donbas, men Donbas har fyldt mere i Rusland:

»Der er mange følelser forbundet med Donbas; Putin lovede jo de såkaldte folkerepublikker (Donetsk og Luhansk, der ligger i Donbas, red.) at blive befriet, og så har de hængt sig op i det her uden at tænke over, hvad der er klogt. Nu giver det bagslag for dem, da de har tyndet deres kræfter for meget ud,« siger Dalhaug til Dagbladet.