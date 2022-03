Russiske tropper har de seneste dage kommet nærmere og nærmere de ukrainske byer Mariupol og Volnovakha.

Der har været lagt op til et større slag, men lørdag morgen er maskinpistolerne lagt ned og missilsystemerne slukket for en stund.

Rusland og Ukraine er nemlig blevet enige om at oprette en evakueringsvej fra klokken 10 og fem timer frem, hvor civile borgere i de to byer kan få lov at flygte under en midlertidig våbenhvile.

Men selvom det måske lyder som om, at de to nationer samarbejder, skal du ikke tage fejl:

Evakuering af civile er meget sandsynligt lig med, at krigen kommer til at blive voldsommere i de to byer den kommende tid.

Det vurderer Anders Puck Nielsen, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland og Ukraine.

»Rent militært vil det nok betyde, at russerne skruer op. At de eksempelvis begynder at bombe byerne, nu når de civile er ude. Hvis der kun er soldater derinde, kan de legimitere at angribe med fuld gas,« siger militæreksperten.

Vurderingen skal læses i den kontekst, at Vladimir Putin påstår, at han ikke ønsker at ødelægge Ukraine, men at han vil ukrainerne det bedste og genopbygge landet på ny.

Kampene ved Mariupol har varet ved i mange dage. Nu får civile lov til at forlade Mariupol og Volnovakha. Foto: @AYBURLACHENKO Vis mere Kampene ved Mariupol har varet ved i mange dage. Nu får civile lov til at forlade Mariupol og Volnovakha. Foto: @AYBURLACHENKO

Derfor kan han ikke tæppebombe byerne og dræbe tusinder af civile, som man eksempelvis så det under Anden Verdenskrig.

»Hvis man efterfølgende vil kunne sige, at man vil hjælpe den ukrainske befolkning, så kan man jo ikke dræbe store dele af civilbefolkningen, så det er også smart PR fra den russiske side,« siger Anders Puck Nielsen.

Men hvis evakuering af civile er lig med massiv bombning af byerne, kan ukrainerne så ikke nægte?

Svaret er nej, mener Anders Puck Nielsen.

»Umiddelbart giver tanken mening, men det vil være nemt for russerne at sige: Nu har vi gjort, hvad vi kan, og hvis ukrainerne nægter at tage civile ud, så må vi bombe alligevel. Så Ukraine kan ikke rigtigt gøre noget,« siger militæreksperten.

Planen er at evakuere 200.000 mennesker fra Mariupol. Det oplyser den ukrainske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der bor omkring 400.000 i den ukrainske by.

15.000 skal evakueres fra Volnovakha, som har omkring 21.000 indbyggere.