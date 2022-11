Lyt til artiklen

»Det er begyndelsen på afslutningen,« sagde den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, mandag, da han besøgte den netop generobrede by Kherson i det sydøstlige Ukraine.

»Som man kan se, så kommer vores hær tættere og tættere på at vinde vores midlertidigt besatte områder tilbage,« uddybede præsidenten.

Men om det er 'begyndelsen på slutningen' af krigen, er militæranalytiker fra forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen og lektor i russisk ved forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché Claus Mathiesen dog ikke helt enige med den ukrainske præsident i.

Byen Kherson har været besat af russiske styrker siden marts, men de har nu trukket sig fra byen uden kamp.

Ifølge Claus Mathiesen havde Rusland ikke andre muligheder end at overgive Kherson til Ukraine.

»Jeg tror ikke, at det har været frivilligt. Jeg tror, man er nået til den konklusion, at det ikke vil være muligt uden store tab at forsvare Kherson og det territorium, der ligger nordvest for Dnepr-floden,« forklarer han.

Dnepr er en flod, der løber gennem Ukraine. Fra Kyiv i det nordlige Ukraine og ud i Sortehavet ved det sydlige Ukraine. Og så løber den langs byen Khersons østlige side.

Claus Mathiesen tror, at det for Ruslands side handler om at flytte så mange styrker over floden som muligt. På den måde kan de russiske styrker bide sig bedre fast i den østlige del af Kherson-regionen, der har samme navn som hovedstaden.

»Floden er så bred, at den vil være en naturlig grænse. Russerne vil lettere kunne forsvare sig fra over floden, end på den anden side af floden,« fortæller Claus Mathiesen og uddyber:

»Der er noget, som tyder på, at det næste træk fra russisk side er at bide sig fast der, hvor man er på nuværende tidspunkt, og så koncentrere indsatsen i det østlige Ukraine og se, om man kan få befriet de to – af Rusland – anerkendte republikkers arealer (Luhansk og Donetsk, red).«

En smule anderledes tænkende er Anders Puck Nielsen. Han tror, at det kan gå stærkt for Ukraine, hvis ikke de russiske tropper får styr på deres mandskab.

»Der er flere veje, det kan gå. Men vi er ved at være et sted, hvor det er gået dårligt for Rusland gennem ret lang tid. Hvis næste fase af krigen, fasen efter Kherson, også går dårligt for Rusland, så er jeg faktisk enig. Så bevæger vi os mod et kollaps af den russiske indsats,« fortæller militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen.

»Medmindre Rusland kan få vendt krigslykken lidt og få noget succes, så kan det godt være et eller andet a la begyndelsen på enden,« uddyber han.

Claus Mathiesen tror dog ikke, at vi skal forvente en afslutning på krigen inden for den nærmeste fremtid.

»Jeg tror ikke, at vi har en afslutning på den her krig inden for synsvidde. Jeg kan ikke se det for mig før allertidligst næste sommer. Det er for tidligt at tale om, når russerne holder 18 procent af Ukraines territorium – Krim inkluderet – besat. Ukrainerne har erklæret, at de vil smide russerne ud af hele Ukraine, og der er et pænt stykke vej endnu,« fortæller han.

Krigen i Ukraine startede, da Rusland anerkendte Donetsk og Luhansk som uafhængige stater, hvorefter Rusland dagen efter indledte en invasion af Ukraine.