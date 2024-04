Fredag og weekenden igennem flager Kenya på halvt over hele landet.

Det skyldes, at Francis Ogolla, en af deres militærchefer, torsdag blev dræbt i et helikopterstyrt.

Otte andre døde også i styrtet, skriver nyhedsbureauet AP News.

De tragiske dødsfald har fået præsident William Ruto til at erklære tre dages landesorg.

Francis Ogolla blev i april sidste år udnævnt som chef for Kenyas forsvarsstyrker – en post, han altså besad i omkring et år.

Det er uklart, hvad der forårsagede helikopterstyrtet.

Ifølge AP News skete det i et område nær grænsen til Uganda, hvor bander tidligere har hærget området.

Ogolla, der havde over 40 års erfaring i Kenyas militær, blev 62 år og efterlader sig en hustru, to børn og et barnebarn.

To personer overlevede helikopterstyrket. Deres tilstand er ukendt.