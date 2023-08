Syv både med hver seks til syv ukrainske soldater ombord krydsede forleden Dnepr-floden og gik i land på østsiden, som er kontrolleret af Rusland.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for The Study of War (ISW) i sin seneste opdatering.

ISW citerer militærbloggere for oplysningerne og vurderer, at kilderne er troværdige.

Ifølge bloggerne gik de ukrainske soldater i land ved byen Kozatji Laheri tæt på Kherson.

Her skulle de angiveligt have krydset de russiske forsvarslinjer og nået omkring 800 meter ind i det russisk kontrollerede område.

Berlingske skriver, at der opstod ildkamp mellem de ukrainske og russiske styrker.

Til sidst skulle det dog være lykkedes russerne at genvinde kontrollen med Kozatji Laheri, og de ukrainske soldater blev presset tilbage til flodbredden.

ISW skriver, at det er uvist, hvorvidt de ukrainske styrker har skabt en vedvarende tilstedeværelse i området. Det er nok nærmere tale om et enkeltstående angreb.