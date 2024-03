Ukraines præsident har meget at tabe ved at melde et misvisende tal ud, siger militæranalytiker.

Det vil kunne koste Ukraines præsident dyrt, hvis det tabstal, han har lagt frem søndag, viser sig at være misvisende.

Det siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Jeanette Serritzlev.

Ifølge præsidenten, Volodymyr Zelenskyj, har 31.000 ukrainske soldater mistet livet under krigen i Ukraine.

Det er første gang, at han offentligt melder et tal ud.

- Tallet hænger formentligt meget godt sammen med virkeligheden. For det ville være en meget farlig kunst for Zelenskyj at komme med et tal, som efterfølgende viser sig slet ikke at holde.

- Hans troværdighed over for både det ukrainske folk og Vesten står på spil, siger Jeanette Serritzlev.

Hun forsker blandt andet i, hvordan lande i krig bruger information og misinformation.

Serritzlev peger på en afgørende forskel mellem Ukraine og Rusland, som ifølge hende har betydning for, om man kan regne med de informationer, der bliver meldt ud.

- Ukraine er et reelt demokrati. Derfor har Zelenskyj og myndighederne brug for en anden form for legitimitet og troværdighed i borgernes øjne, end de russiske myndigheder har, siger hun.

Med det sagt er der formentligt et stort mørketal og usikkerheder, der betyder, at det reelle tabstal er højere, tilføjer militæranalytikeren.

Zelenskyjs udmelding kommer dagen efter toårsdagen for krigens begyndelse.

Indtil nu har de ukrainske myndigheder ikke meldt et samlet tabstal ud.

Heller ikke Rusland har offentliggjort oplysninger om, hvor mange soldater der er blevet dræbt i Ukraine.

Det skyldes ikke mindst, at begge lande kan have en interesse i at holde den slags information for sig selv, så fjenden ikke får at vide, hvordan det står til.

At Zelenskyj alligevel kommer med et tal kan handle om, at han gerne vil spille med åbne kort over for ukrainerne, siger Jeanette Serritzlev.

- Krigen går ind i sit tredje år nu. Zelenskyj har brug for at forny kontrakten med den ukrainske befolkning og sikre opbakning. Derfor lægger han tingene frem.

- Indtil videre har almindelige ukrainere kun haft de tal, der kommer fra Rusland eller fra efterretningstjenester i Vesten.

Tabstallet på 31.000 soldater er ikke bekræftet af uafhængige kilder.

Tidligere har en civil ukrainsk efterforskningsgruppe i november vurderet, at tabstallet var mindst 30.000.

Nogle måneder før sagde amerikanske embedsmænd til avisen New York Times, at man vurderede, at tæt på 70.000 ukrainske soldater havde mistet livet.

/ritzau/