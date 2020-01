»Det er lidt ligesom ægtefæller, der skændes. Begge parter er opsat på at få det sidste ord.«

Sådan beskriver Mikkel Storm Jensen, der er major og militæranalytiker ved institut for strategi på Forsvarsakademiet, den eskalerende konflikt mellem Iran og USA, der fredag morgen blev særlig intens.

Det skete efter, at USA i et droneangreb dræbte den iranske general Qassem Soleimani i Iraks hovedstad Bagdad.

»Det er i begge parters interesse, at der ikke opstår en krig. Men det betyder ikke, at de ikke har på sinde at vise, hvem der har bukserne på,« siger Mikkel Storm Jensen om konflikten.

Et amerikansk flag er placeret på jorden i Bagdad, så biler kan køre over det. Foto: AHMAD AL-RUBAYE Vis mere Et amerikansk flag er placeret på jorden i Bagdad, så biler kan køre over det. Foto: AHMAD AL-RUBAYE

En konflikt, der opstod, da USA's præsident, Donald Trump, sidste år trak sig fra den internationale atomaftale, der blev indgået med Iran i 2015.

Senest har Iran svaret igen med et droneangreb på et olieanlæg i Saudi-Arabien, som er allieret med USA. Det skete lørdag og resulterede i, at halvdelen af Saudi-Arabiens olieproduktion måtte indstilles i en periode. Og fredag morgen kom modsvaret fra USA altså.

»Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt Iran svarer igen - det er i højere grad et spørgsmål om hvornår,« siger Mikkel Storm Jensen og fortsætter:

»Hvordan Iranerne svarer igen, kan ingen sige noget om, men historien viser, at de har evnen og viljen til at begå spektakulære angreb.«

Teksten ' død over Amerika' er malet på vejen i en af Bagdads gader i landet Irak. Teksten er skrevet på arabisk. Foto: AHMAD AL-RUBAYE Vis mere Teksten ' død over Amerika' er malet på vejen i en af Bagdads gader i landet Irak. Teksten er skrevet på arabisk. Foto: AHMAD AL-RUBAYE

Han fortæller, at det nemmeste for iranerne ville være at ramme nogle af de mange amerikanere, der er i lande, hvor iranerne har allierede.

Det kunne for eksempel være Irak, hvor den amerikanske ambassade netop har opfordret alle amerikanere til at forlade landet. Det er for farligt at opholde sig der.

En anden mulighed kunne være et civilmål som et fly eller et skib. Og så er der selvfølgelig risikoen for et nationalt angreb på USA.

De sociale medier flyder over med 'Tredje Verdenskrig'-profetier. Hvordan undgår Iran og USA, at sådan en type konflikt kan udvikle sig til en reel verdenskrig?

»Det kan man undgå ved at arbejde diplomatisk - dog samtidig med man angriber hinanden.«

Hvordan vil det konkret foregå?

»Der er skåret meget ned på diplomatiet mellem Iran og USA, men man ville måske kunne finde nogle diplomatiske mæglere,« svarer Mikkel Storm Jensen.

For at konkretisere det yderligere, så kunne man forestille sig, at Iran og USA brugte et andet land, de begge har et neutralt forhold til, som mægler.