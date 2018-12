Undtagelsestilstanden, som Ukraine indførte, efter at Rusland skød mod tre flådefartøjer, ophører.

Den militære undtagelsestilstand, der blev indført i dele af Ukraine 25. november på grund af en krise med Rusland, er udløbet onsdag.

Det har præsident Petro Porosjenko meddelt landets sikkerhedsråd, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det drastiske skridt blev taget, efter at russiske styrker i slutningen af november skød og beslaglagde tre ukrainske flådefartøjer ved den omstridte halvø Krim, som Rusland annekterede i 2014.

Den officielle udlægning af situationen fra russernes side lød, at skibene kom ind på russisk territorie, og at skibene ignorerede det, da de fik besked på at stoppe.

Men ifølge Ukraine behøvede flådefartøjerne ingen tilladelse til at færdes i området.

Tidligere på måneden sagde præsidenten, at han ikke havde planer om at forlænge undtagelsestilstanden yderligere, medmindre der kom et angreb fra russerne.

Ukraines lov om undtagelsestilstand giver præsidenten øgede beføjelser. Han kan blandt andet indføre udgangsforbud samt indskrænke bevægelsesfriheden, ytringsfriheden og pressefriheden.

Porosjenko havde inden afstemningen i parlamentet lovet, at undtagelsestilstanden ikke ville gå ud over almindelige borgeres friheder.

/ritzau/