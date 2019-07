Kamptropper fra den sydafrikanske hær er blevet mødt med klapsalver og jubel fra lokale, når hæren de seneste uger er rullet ind i Cape Flats tæt på Cape Town i Sydafrika.

Det er den sydafrikanske præsident Matamela Ramaphosa, som har beordret militæret ind i området. 2.000 mord siden starten af året har udløst det, der ligner en invasion.

Det ufattelige antal mord er begået af de op mod 100 bander, som opererer i området. Banderne er med i landsdækkende kriminelle organisationer, som gør sig i alt fra afpresning og narkohandel til salg af våben.

Det er i kampen om de markeder, at de kriminelle skyder på hinanden og civile i området i stor stil, skriver The Times.

Kamptropper er ikke et særsyn på gader og i flere kvarterer i Cape Flats, Sydafrika, i disse dage. Foto: RODGER BOSCH Vis mere Kamptropper er ikke et særsyn på gader og i flere kvarterer i Cape Flats, Sydafrika, i disse dage. Foto: RODGER BOSCH

De seneste måneder har volden været så ekstrem, at myndighederne har måttet fragte containere ind for at kunne opbevare alle de lig, der hober sig op.

Politiet har stort set kapituleret.

Gennem længere tid har det ganske enkelt været for farligt for dem at patruljere i Cape Flats.

Nu er det så kamptropper i pansrede køretøjer, de kriminelle står overfor i stedet.

Militæret er der hovedsageligt for at beskytte politiet, som nu er gået i gang med at anholde bandemedlemmer og beslaglægge narkotika og våben.

Samtidig patruljerer militæret dagligt i pansrede køretøjer og pågriber også kriminelle, hvis de får øje på dem.

Flere lokale giver overfor The Times udtryk for, at de for en gangs skyld føler sig en smule trygge, efter militæret er rykket ind – og at de nu tør gå ud på gaden om aftenen.

Det er dog ikke, fordi banderne bare er gået i flyverskjul.

Den sydafrikanske hær kører rundt på gader og stræder i Manenberg, Cape Town. De er sat ind mod bander, der hærger boligkvarterer med kriminalitet og drab. Foto: RODGER BOSCH Vis mere Den sydafrikanske hær kører rundt på gader og stræder i Manenberg, Cape Town. De er sat ind mod bander, der hærger boligkvarterer med kriminalitet og drab. Foto: RODGER BOSCH

Massive mængder våben og ammunition flyder fortsat ind i området, og banderne er så småt begyndt at slå tilbage.

For få dage siden gik et bandemedlem op til en ANC-aktivist, der har været særdeles kritisk overfor bandernes ageren, og henrettede hende på gaden, mens hun var ved at følge sin syvårige datter i skole.

Tidligere på ugen blev en politibetjent også skudt ned af bandemedlemmer under en aktion, selvom militæret var i nærheden.

Begge drab ses som bandernes begyndende forsøg på at tage kampen op, skriver The South African.

Militæret patruljerer i gaderne i flere kvarterer i Cape Flats. Her i Hanover Park. Foto: RODGER BOSCH Vis mere Militæret patruljerer i gaderne i flere kvarterer i Cape Flats. Her i Hanover Park. Foto: RODGER BOSCH

Der er dog sket forbedringer, siden militæret er rykket ind.

I den første weekend efter troppernes ankomst, skete der 25 mord i området.

Selvom det virker voldsomt, så er det ikke unormalt, at der sker 50 mord i området på en weekend.

Den umiddelbare halvering i antallet af drab ses i udgangspunktet som en succes, der skal bygges videre på, skiver The South African.