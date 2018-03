I Thailand er det blevet forbudt for barer og andre lignende virksomheder at tilbyde gæsterne et spil dart. Den nye lov gælder for hele landet.

I januar gik politiet i aktion på barer i Pattaya for at konfiskere de ulovlige dartskiver.

Ejerne og tjenerne fik besked på, at de fra nu af skulle have en licens, hvis de fortsat ville tilbyde deres gæster det populære spil. Det skriver asiaone.com.

Havde de ikke nogen licens, ville dartskiven blive konfiskeret.

De nye regler om en 'dartskive-licens' resulterede i, at den populære liga i Pattaya, hvor mange udlændinge deltager, måtte suspenderes.

Nu er der endelig kommet nye detaljer frem om årsagen til den nye licens.

Ifølge TDA (Thailands Darts Association) er kravet om at registrere dartskiverne kommet, fordi Thailand har en relativt streng lovgivning om pengespil.

Nu skal barejerne registrere deres dartskiver, som hænger et offentligt sted, og sikre sig, at det ikke spilles om penge, når et spil er i gang.

Når en barejer har sat en dartskive op, får han fra TDA en officiel skrivelse, stemplet og signeret af TDAs præsident. Det indeholder også et registreret licensnummer fra regeringen.

Dette certifikat kan ejeren så vise til politiet, såfremt de får behov for at vise, at deres dartskive er registreret.

Hvis de ikke har papirerne i orden, venter der en bøde og en konfiskation af dartskiven.

Ifølge TDA er det gratis at få registreret sin dartskive, men de advarer nu alligevel barejerne mod dem, der forsøger at sælge falske certifikater.