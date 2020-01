Det begyndte med fortællingen om en mekanisk fejl, der havde fået et Boeing-fly til at styrte mod den iranske jord som en ildkugle onsdag morgen og kort tid efter være skyld i tabet af 176 uskyldige menneskers liv.

Men torsdag aften blev historien i den grad omskrevet.

Her lød det pludselig, at det var iranske missiler, der ved en fejl havde skudt passagerflyet ned.

Nedskydningen, der kostede livet for statsborgere fra lande som Canada, Storbritannien og Sverige, skete midt i den verserende konflikt mellem Iran og USA, hvorfor man spørger sig selv:

Hvad får det af konsekvenser, når iranerne skyder et fly ned med passagerer fra hele verden? Og hvordan reagerer den iranske befolkning på, at der var 82 iranere ombord?

Svaret er ganske enkelt: Sandsynligvis ingen.

Det er i hvert fald vurderingen fra Peter Viggo Jakobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.

Vi begynder med spørgsmålet om, hvorvidt de andre lande - USA og de dræbte passagerers hjemlande - vil 'hævne' sig på Iran?

»Det får ingen eksterne konsekvenser, for landene kan jo se, at det var en fejl. Ellers giver det ingen mening at skyde et fly med 82 af sine egne statsborgere ned. Det ville være noget helt andet, hvis det var et decideret terrorangreb mod et fly, der kun indeholdt udlændinge,« fortæller Peter Viggo Jakobsen.

Foto: BORNA GHASSEMI Vis mere Foto: BORNA GHASSEMI

Flyet blev sandsynligvis skudt ned med et såkaldt jord-til-luft-missil af iranske soldater, og flere forskellige medier skriver tilmed, at flyet var én time forsinket.

Men ifølge Peter Viggo Jakobsen kan man ikke altid undgå sådan en tragisk episode under en militær konflikt.

»Sådan noget sker i krig. Iranerne er helt vildt bange for et amerikansk angreb, og tingene skal gå hurtigt, og så kan man komme til at begå fejl. Men sådan en tragisk fejl vil man ikke decideret hævne,« siger militæreksperten.

Han understreger dog, at lande som Sverige, Storbritannien og især Canada er ekstremt frustrerede, men at de sandsynligvis blot kan forlange at få hele sandheden om nedskydningen at vide.

Men hvad så med iranerne selv? Vil de forlange konsekvenser, når deres eget militær ved en fejl dræber 82 landsmænd?

»Der er jo generelt oprør mod styret fra flere i Iran, men det her vil ikke ændre det store. Man har så stærk en kontrol med sit eget samfund - også gennem medierne - at det ikke vil rykke noget særligt. Hele eliten er jo stadig enige om, at styret skal se ud, som det gør,« fortæller Peter Viggo Jakobsen.

Foto: AKBAR TAVAKOLI Vis mere Foto: AKBAR TAVAKOLI

Han henviser til tidligere lignende episoder, der heller ikke har fået konsekvenser af voldsom kaliber.

Det var eksempelvis tilfældet 17. juli 2014, da pro-russiske oprørere skød det malaysiske fly MH17 ned og dræbte 298 personer.

»Det fik ingen konsekvenser, selvom man allerede ret hurtigt vidste, at russerne stod bag,« fortæller Peter Viggo Jakobsen.

Samme tragiske situation fandt sted den 3. juli 1988, da amerikanerne ved en fejl skød en iransk Airbus A300 ned i Den Persiske Golf og dræbte 290 personer.