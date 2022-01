Anthony Fauci nærmest hviskede de tre ord, men den tændte mikrofon opfangede dem alligevel.

»Sikke en idiot,« lød det fra den amerikanske regerings ledende virolog.

Ordene faldt tirsdag under en sundhedshøring i Senatet, og de var i virkeligheden et meget godt bevis på, hvor ophedet det blev – ikke mindst i Anthony Faucis skænderier med de republikanske senatorer Rand Paul og Roger Marshall.

Det var sidstnævnte, der blev kaldt 'idiot' efterfulgt af et 'Jesus Christ'.

Det skete efter, at politikeren spurgte ind til Anthony Faucis løn og personlige økonomi. Og ikke mindst nuværende og tidligere investeringer for at at se, om der kunne være noget »luskeri«.

»Jeg forstår ikke, hvorfor du stiller mig det spørgsmål. Min personlige økonomi har været offentligt tilgængeligt i de seneste 37 år,« replicerede virologen.

Hvortil Roger Marshall flere gange bedyrede, at hans kontor »ikke har kunnet finde det: »Hvor befinder det sig, hvis det er offentligt kendt?« spurgte han flere gange.

»Du skal bare spørge om det. Du er så misinformeret. Det er helt utroligt,« lød det fra Anthony Fauci.

Senator Roger Marshall viser en planche med Anthony Faucis årlige løn. Foto: POOL

Og sådan gik det frem og tilbage, indtil udvalgsformanden Patty Murray måtte afbryde ordudvekslingen.

Timer tidligere var det så senator Rand Paul og Anthony Fauci, der gik til angreb på hinanden.

Her anklagede virologen i klare vendinger politikeren for at være skyld i, at han har fået dødstrusler, og at hans familie bliver chikaneret.

»Du har mere eller mindre sagt, at jeg er ansvarlig for fire-fem millioner menneskers død. Det er totalt uansvarligt,« sagde Anthony Fauci:

Anthony Fauci viser et udsnit fra Rand Pauls hjemmeside. Foto: POOL

»Det er det, der sker, når han beskylder mig for ting, der er fuldstændigt usande. Så jeg har spurgt mig selv, hvorfor en senator ville gøre sådan.«

Her fremvist Anthony Fauci et print fra politikerens hjemmeside, hvor der stod 'Afskedig Fauci' ved siden af opfordringer til at donere til Rand Pauls valgkampagne.

»Du skaber en katastrofal pandemi for din egen politiske vindings skyld,« dundrede Anthony Fauci.

På den anden side fortsatte Rand Paul sin kritik af virusekspertens indsats i forbindelse med bekæmpelsen af coronapandemien.

Senator Rand Paul. Foto: Greg Nash

»Flere har mistet livet under præsident Biden end under præsident Trump,« sagde Rand Paul:

»Det er du ansvarligt for. Du er arkitekten. Du er den ledende arkitekt bag regeringens indsats, og nu har 800.000 mennesker mistet livet. Synes du, at det har været en stor succes, hvad du har rådgivet regeringen om?«

Også her måtte udvalgsformand Patty Murray flere gange bryde ind.

Efterfølgende har Roger Marshall i øvrigt i en udtalelse reageret på at blive kaldte 'idiot'. Her lyder det blandt andet: »At kalde mig en 'idiot' ved en senatshøring kan måske fjern lidt stress fra den mindst pålidelige bureaukrat i USA, men det fjerner ikke fokus fra fakta.«