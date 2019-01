For anden gang siden drabet på journalisten Jamal Khashoggi er USA's Mike Pompeo rejst til Saudi-Arabien.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, er rejst til Saudi-Arabien for at kræve, at de implicerede i drabet på Jamal Khashoggi bliver stillet til ansvar.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Pompeo landede søndag i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh. Det er anden gang, Mike Pompeo besøger Saudi-Arabien siden drabet på Khashoggi.

Opholdet er en del af en otte dage lang rundrejse i Mellemøsten.

Under besøget i Riyadh skal Pompeo blandt andet mødes med kronprins Mohammed bin Salman, udenrigsminister Adel al-Jubeir og Saudi-Arabiens ambassadør i Washington, prins Khalid bin Salman.

- Vi vil fortsætte med at have samtaler med kronprinsen og saudiaraberne for at sikre, at de ansvarlige kommer til at stå til regnskab for det uacceptable drab på Jamal Khashoggi, lød det fra Pompeo forud for flyveturen til Riyadh.

Han tilføjede, at de implicerede i drabet ikke bare skal stilles til ansvar for Saudi-Arabien, "men også for USA".

Den saudiarabiske journalist, kommentator og systemkritiker Jamal Khashoggi forsvandt den 2. oktober efter et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Efter først at have benægtet bekræfter Saudi-Arabien om aftenen den 19. oktober, at Khashoggi blev dræbt på konsulatet i Tyrkiet.

Ifølge en offentlig anklager var det en slåskamp mellem Khashoggi og folk på konsulatet, der førte til journalistens død.

Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, mener, at Khashoggi blev dræbt af saudiske agenter på konsulatet. Han har udtalt, at der er tale om et politisk mord, der var forberedt flere dage i forvejen.

/ritzau/