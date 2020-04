Du skal ikke gøre, som jeg gør. Du skal gøre, som jeg siger.

Den holdning lod til at være bagtanken, da USA's vicepræsident Mike Pence tirsdag besøgte et forskningscenter for coronavirus i delstaten Minnesota.

Donald Trump har givet Pence ansvaret for håndteringen af coronavirus i USA, og vicepræsidenten har da også gang på gang opfordret befolkningen til at følge myndighedernes retningslinjer.

Den føderale organisation Centers for Disease Control and Prevention opfordrer eksempelvis amerikanerne til at bære mundbind eller på anden vis dække mund og næse til, når de går udenfor.

Vicepræsident Mike Pence besøgte tirsdag klinikken Mayo i Minnesota, hvor man blandt andet forsker i coronavirus. Her mødte han blandt andre Dennis Nelson, som har overlevet covid-19, og som har doneret blod til forskningen. Foto: NICHOLAS PFOSI Vis mere Vicepræsident Mike Pence besøgte tirsdag klinikken Mayo i Minnesota, hvor man blandt andet forsker i coronavirus. Her mødte han blandt andre Dennis Nelson, som har overlevet covid-19, og som har doneret blod til forskningen. Foto: NICHOLAS PFOSI

Klinikken Mayo i Minnesota, som vicepræsidenten besøgte tirsdag, kræver også af alle besøgende, at de bruger mundbind. Det fremgår af klinikkens hjemmeside.

Derfor vakte det opsigt i den amerikanske offentlighed, at Mike Pence under hele besøget havde nøgen ansigt.

Vicepræsidenten blev da også spurgt til det manglende mundbind, skriver flere amerikanske medier. Blandt dem CNN.

Han forklarede de fremmødte journalister, at både han og folk i hans nærhed jævnligt bliver testet for covid-19.

Mike Pence under besøgte på klinikken. Foto: NICHOLAS PFOSI Vis mere Mike Pence under besøgte på klinikken. Foto: NICHOLAS PFOSI

»Da jeg ikke har coronavirus, tænkte jeg, det ville være en god mulighed for mig at være her og snakke med disse forskere og det fantastiske sundhedspersonale, se dem ind i øjnene og sige 'tusind tak,'« lød det fra Pence.

Tv-stationen NBC skrev bagefter, at klinikken på forhånd havde orienteret Pence om maskekravet. Det skrev Mayo Clinic angiveligt på Twitter efter besøget. Det opslag er dog senere blevet fjernet.

Præsident Donald Trump har tidligere udtalt, at han ikke har tænkt sig at bære maske under corona-pandemien.

USA er hårdt ramt af sygdommen. Ifølge nyhedsbureauet Reuters nåede det samlede dødsfald tirsdag op på 58.233.