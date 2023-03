Lyt til artiklen

Der er lagt i kakkelovnen til en bitter strid om nomineringen af en republikansk præsidentkandidat til valget i USA i 2024.

Også blandt tidligere venner.

Således langer den tidligere vicepræsident Mike Pence nu ud mod sin tidligere chef, Donald Trump, som var præsident frem til 6. januar 2021.

»Præsident Trump tog fejl. Jeg havde ikke ret til at omstøde valgresultatet. Og hans hensynsløse ord bragte min familie og alle andre i Kongressen den dag i fare, og jeg ved, at historien vil holde Donald Trump ansvarlig,« sagde Mike Pence ifølge Associated Press under en tale ved en middag med politikere og journalister.

Det var netop Mike Pence, som 6. januar 2021 stod for den formelle del af overdragelsen af præsidentembedet, og det var netop den ceremoni, som blev afbrudt af en stor mængde af voldelige demonstranter, som tiltvang sig adgang til Kongressen.

Flere af dem råbte 'hæng Mike Pence' under deres stormløb på Kongressen.

Donald Trump og hans supportere hævdede at være ofre for systematisk valgsvindel, hvilket ikke er blevet bevist efterfølgende, men i dagene op til 6. januar havde præsidenten lagt pres på sin vicepræsident for at forhindre den endelige og formelle godkendelse af valgresultatet.

Mike Pence nægtede.

Og nu synes de to parter at være kommet meget langt fra hinanden.

Mens Donald Trump allerede i 2022 annoncerede, at han stiller op som kandidat for at blive nomineret hos republikanerne, har Mike Pence endnu ikke gjort det. Men han har gjort forberedelser til det.

Og mens det Republikanske parti fortsætter med at diskutere, hvordan man skal se på stormløbet, blandt andet efter nylig mediedækning hos Fox-værten Tucker Carlson, melder Mike Pence tydeligt ud:

»Tag ikke fejl. Det, der skete den dag, var en skandale. Og det gør grin med enhver anstændighed at portrættere det på nogen anden måde,« understreger Mike Pence således om stormløbet.