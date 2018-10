USA's vicepræsident uddyber Trumps anklager om, at Kina forsøger at blande sig i det kommende midtvejsvalg.

Washington. USA's vicepræsident, Mike Pence, skruer op for den hårde retorik over for Kina i en tale, som han vil holde torsdag eftermiddag dansk tid i Washington.

Her vil han anklage Kina for at forsøge at underminere Donald Trump som USA's præsident.

- Kina ønsker en anden amerikansk præsident, vil Mike Pence sige ifølge et uddrag af talen, som nyhedsbureauet AP har fået udleveret fra vicepræsidentens kontor.

Kina bruger sin magt "på en mere proaktiv måde til at påvirke USA's politik", vil Pence videre sige.

Talen holdes en uge efter, at Trump under et møde i FN's Sikkerhedsråd anklagede Kina for at have forsøgt at blande sig i det amerikanske midtvejsvalg.

- Desværre har vi fundet ud af, at Kina har forsøgt at blande sig i vores kommende 2018-valg i november og gå imod min administration, lød det fra præsidenten.

- De ønsker ikke, at jeg eller vi vinder, fordi jeg er den første præsident, der nogensinde har udfordret Kina på handelsområdet, sagde han.

Som bevis for sin anklage har Trump senere refereret til en række betalte annoncer i amerikanske aviser, som han mener, det kinesiske styre står bag.

Mike Pence vil i sin tale sige, at Kina går målrettet efter "industrier og delstater, som kan spille en vigtig rolle i 2018-valget".

- Kina vil vende disse vælgere imod vores administration, vil Pence sige.

- Kina går efter amerikanske delstater og lokale politikere og embedsmænd for at udnytte enhver splittelse mellem føderal- og lokalpolitik.

Kina har afvist alle amerikanske beskyldninger om, at landet blander sig i det amerikanske valg.

Forholdet mellem USA og Kina er anstrengt, efter at Trump sidste mandag forhøjede toldsatserne på kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar.

Kina svarede straks igen ved at varsle told på amerikanske varer for en værdi af 60 milliarder dollar.

/ritzau/AP