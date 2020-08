Hovedtaleren på tredjedagen af Republikanernes konvent var vicepræsident Mike Pence.

Men da Pences tale var ovre, var det en helt anden, der endte med at stjæle opmærksomheden.

Det begyndte ellers lige efter bogen.

Mike Pence havde scenen i det berømte Fort McHenry i Baltimore, Maryland, for sig selv.

I de historiske omgivelser, hvor briterne angreb den nye republik USA for mere end 200 år siden, hvilket en del af USA's nationalsang omhandler, holdt Mike Pence en brandtale.

»Demokraterne brugte fire dage på at angribe USA ved deres konvent. Joe Biden mener, vi er i et amerikansk mørke. Men som præsidenten siger, så er vi i et lyst Amerika. Vi har brug for en præsident, som tror på Amerika. Vi har brug for fire år mere med Donald Trump,« sagde Mike Pence til klapsalver fra de fremmødte tilhørere.

Og han fortsatte:

»For fire år siden var religionsfrihed og antiabort under pres. Vores militær var presset pga. nedskæringer. Økonomien var kun langsomt på vej tilbage. Og Islamisk Stat var fire gange så store som Pennsylvania. På fire år har præsident Trump ændret alt det,« lød det fra vicepræsidenten.

Mike Pence på scenen i Fort McHenry i Baltimore, Maryland. Foto: KEVIN DIETSCH Vis mere Mike Pence på scenen i Fort McHenry i Baltimore, Maryland. Foto: KEVIN DIETSCH

Han var aftenens hovedtaler. Før ham havde Trumps svigerdatter Lara Trump og snart forhenværende toprådgiver Kellyanne Conway måttet nøjes med omkring fem minutters taletid.

Pence fik omkring en halv time.

Og han spildte ikke tiden. Store roser blev delt ud til manden, der er hans chef.

»For fire år siden sagde jeg ja, til at være med på det her hold. Jeg har set ham (præsident Trump, red.) stå op hver dag og blive angrebet. Så derfor accepterer jeg ydmygt jeres nominering som vicepræsident nok engang. Jeg vil tjene USA.«

Præsident Donald Trump hylder vicepræsident Mike Pence, efter vicepræsidentens tale. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Præsident Donald Trump hylder vicepræsident Mike Pence, efter vicepræsidentens tale. Foto: JONATHAN ERNST

»Gennem de seneste fire år har jeg haft privilegiet at arbejde tæt sammen med præsident Trump. Hvis I vil have en præsident, som tier, når vores arv besudles, så er han ikke jeres mand,« sagde Mike Pence.

En stor del af vicepræsidentens taletid blev brugt på at angribe Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden.

Ikke mindst alle de elendige ting, Pence mener, USA kan se frem til, hvis Biden bliver præsident, blev listet op.

»Joe Biden vil sætte skatten op. Joe Biden vil forlade fossile brændstoffer og fracking. Joe Biden er en cheerleader for det kommunistiske Kina. Joe Biden vil have åbne grænser. Joe Biden vil stoppe frit skolevalg. Joe Biden støtter skattebetalt abort helt frem til øjeblikket før fødslen. Han er en trojansk hest for den yderliggående venstrefløj,« remsede Pence op.

Talen blev flere gange mødt med klapsalver og tilråb om 'four more years' - 'fire år mere'.

Men reaktionerne nåede først for alvor den høje nagle efter talen.

Til stor overraskelse for de fremmødte, ankom præsident Trump nemlig sammen med hustruen Melania.

Og så blev der for alvor råbt og skreget.

Præsident Donald Trump var en populær gæst, efter vicepræsident Mike Pences tale ved Republikanernes konvent. Vis mere Præsident Donald Trump var en populær gæst, efter vicepræsident Mike Pences tale ved Republikanernes konvent.

Helt tydeligt er det Trump og ikke Pence, der er Republikanernes helt store våben og helt.

Efter talen gik både Trump og Pence nemlig ud til publikum, der blandt andet inkluderede sårede krigsveteraner.

Og Trump stjal langt den største del af opmærksomheden og tilråb fra de fremmødte med distancerede selfies og småsamtaler, mens Mike Pence måtte tage til takke med en noget mindre rolle.