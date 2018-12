Det passer ikke, at pigen, der døde i USA's varetægt, hverken havde fået mad eller vand, siger forældrene.

Det passer ikke, at den syvårige pige, der døde i de amerikanske grænsemyndigheders varetægt i sidste uge, ikke havde fået hverken vand eller mad i flere dage op til sin død.

Det siger den guatemalanske piges forældre som reaktion på myndighedernes officielle historie.

I en erklæring udtaler forældrene til Jakelin Caal således, at pigen havde fået både mad og drikke, og at hun lod til at være ved godt helbred under rejsen gennem Mexico med sin far, 29-årige Nery Gilberto Caal Cuz.

Forældrene tilføjer, at Jakelin Caal ikke havde rejst gennem ørkenen i dagevis, før hun blev tilbageholdt af myndighederne, sådan som det før er blevet beskrevet.

Tekandi Paniagua, der er Guatemalas konsul i Del Rio, Texas, fortæller, at han har talt med pigens far, Nery Gilberto Caal Cuz.

Ifølge faren blev den gruppe af migranter, som han og datteren rejste med, sat af i Mexico omkring 90 minutters gang fra grænsen til USA.

Jakelin Caal og hendes far ville søge om asyl i USA og var blandt en stor gruppe af migranter, der blev anholdt i New Mexico den 6. december.

De blev alle fragtet til det nærmeste kontrolcenter med bus, men den syvårige pige begyndte at kaste op, og til sidst holdt hun op med at trække vejret. Hun døde kort tid efter på et hospital i Texas.

Embedsmænd fra den amerikanske grænsekontrol sagde fredag, at de gjorde alt, hvad de kunne, for at redde pigen, men at hun ikke havde fået hverken vand eller mad i dagevis.

Ifølge myndighederne viste en indledende undersøgelse af pigen ingen tegn på helbredsproblemer, og pigens far skrev under på, at hun var ved godt helbred.

Men familien har efterfølgende rejst spørgsmål ved dokumentet, som faren underskrev. Det var nemlig på engelsk, hvilket er et sprog, faren hverken taler eller læser

- Det er uacceptabelt for ethvert statsligt organ at få personer, der er i myndighedernes varetægt, til at underskrive dokumenter på et sprog, som de uden tvivl ikke forstår, oplyser forældrene i en erklæring via deres advokat.

Fredag oplyste de føderale immigrationsmyndigheder i USA til The Washington Post, at pigen var død af dehydrering og chok.

En officiel dødsårsag er dog endnu ikke blevet frigivet.

De amerikanske grænsemyndigheder har ikke reageret på lørdagens udtalelse fra Jakelin Caals forældre.

/ritzau/AP