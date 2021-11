Den internationale krise ved Hvideruslands grænser eskalerer nu yderligere. EU vil indføre sanktioner mod Hviderusland, mens EU-lande advarer om russisk invasion.

B.T. har været ved grænsen mellem Hviderusland og Polen og talt med flere af de migranter, der har klaret turen over den nu svært bevogtede grænse.

»Vi klarede den først i syvende forsøg. Jeg tror, det polske grænsepoliti, der fangede os, fik medlidenhed med min højgravide kone, der begyndte at græde. Det samme gjorde mine børn,« fortæller 32-årige Mohammed fra Irak til B.T.

Ligesom tusindvis af andre migranter havde Mohammeds familie solgt alt, hvad de havde, og købt en færdigpakket tur til Europas grænse via fly til Minsk. Hvideruslands regering beskyldes nu for organiseret menneskesmugling i forsøget på at destabilisere sammenholdet i EU.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har talt med de berørte af krisen i grænseområdet mellem Hviderusland og Polen.

»Vi er enige om at modsætte os udnyttelsen af migranter til politiske formål,« siger EUs udenlandspolitiske chef, Josep Borrell, på et pressemøde.

EU er ifølge Borrell i gang med at udarbejde en liste med sanktioner mod Hviderusland, der kan gøre allermest ondt på landets politiske ledelse.

»Vi taler om sanktioner mod enkeltpersoner, mod luftfartsselskaber, rejsebureauer og alle andre, der er ansvarlige for at arrangere den ulovlige strøm af mennesker mod vores grænser,« siger Josep Borrell.

Sanktionerne ventes indført inden for de næste 14 dage.

Et dronebillede viser en intermistisk lejr slået op tæt på den polske grænse. Foto: BelTA

EU beskylder Hvideruslands leder, Alexander Lukasjenko, for at have igangsat et »hybridangreb« på EU ved brug af migranter.

Mindst 50 migranter lykkedes søndag med at bryde gennem pigtråden og trænge ind i Polens røde zone. De blev alle fanget af grænsebetjente og sendt tilbage i ingenmandsland. Tusindvis af mænd, kvinder og børn har tilbragt uger og måneder i de iskolde skove ved grænsen.

Ifølge Reuters skulle Lukasjenko nu være klar til at sende migranter hjem igen.

»Vi er villige til at sende folk tilbage, hvor de kom fra, hvis de selv ønsker det. Men det tror jeg ikke, at de gør,« siger Lukasjenko til AFP.

B.T. har talt med nogle af de nogranter, der er lykkedes med at krydse grænsen. Blandt dem er mange kvinder og børn. Foto: LEONID SHCHEGLOV

Mange af disse migranter har dog heller ikke noget at tage hjem til. De migranter, B.T. talte med, havde brugt alt det, de havde, og mere til for at købe rejsen, der typisk koster 2-4.000 dollar.

»Min familie kan umuligt vende tilbage til Irak. Vi har intet at leve af, intet sted at bo,« siger 32-årige Mohammed til B.T.

Præsident Lukasjenko har allerede truet EU med at slukke for energitilførslen til Europa. Det vil forværre den allerede eksisterende energikrise.

Lukasjenkos hænder er dog bundet af en accept fra Rusland. Præsident Putin har irettesat Lukasjenko for truslerne mod EU. Men Putin understreger samtidig, hvem han ser som den skyldige i krisen:

»Er krisen Hvideruslands skyld? Nej, migrantkrisen er skabt af de vestlige lande, af de europæiske lande,« sagde Vladimir Putin ved en pressekonference søndag.

Satellitbillede viser russiske tropper i hobetal tæt ved den ukrainske grænse. Flere EU-ledere er bekymrede for, om krisen kan udvikle sig yderligere. Foto: HANDOUT

De baltiske lande, der er direkte berørt af krisen, anklager nu Rusland for at være den egentlige mastermind bag migrantkrisen.

»Rusland bruger migrantkrisen til at forsøge at destabilisere EU. Det er glimrende våben mod os,« sagde Litauens udenrigsminister, Gabrielius Landsbergis, ved et pressemøde mandag.

»Det er meget sandsynligt, at russerne bruger det nuværende fokus på grænsen mellem Hviderusland, Polen og Litauen til at angribe Ukraine,« sagde Landsbergis.

NATO har rapporteret om den største samling russiske tropper ved Ukraines grænse i årevis, og der er reel bekymring for, at migrantkrisen kan udvikle sig til en større international konflikt.