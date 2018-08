Den amerikanske flådes hospitalsskib skal komme hundredtusinder af venezuelanske migranter til undsætning.

Washington. USA træder til for at afhjælpe den voldsomme migrantkrise i Sydamerika, hvor 2,3 millioner personer på et halvt år er flygtet fra kriseramte Venezuela til de omkringliggende lande.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, planlægger således at sende et hospitalsskib til Colombia og muligvis flere andre lande i Sydamerika.

Skibet skal afhjælpe overbelastningen af sundhedsvæsnet, der er sket som følge af den voldsomme stigning af venezuelanske migranter.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Det er absolut en humanitær mission, fortæller den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, fredag til journalister i Washington.

Mattis kan ikke oplyse, hvornår den amerikanske flådes hospitalsskib Comfort vil ankomme ved Colombias kyst. Ifølge en talsmand fra Pentagon bliver det engang "i efteråret".

FN anslog tidligere denne uge, at 2,3 millioner er flygtet fra Venezuela i løbet af årets seks første måneder. De er hovedsageligt flygtet til Colombia, Ecuador, Peru og Brasilien.

Den omfattende migrantkrise skyldes især madmangel i Venezuela, samt en økonomisk og politisk krise i landet, der forværres dag for dag.

De mange migranter har lagt stort pres på flere sydamerikanske lande.

Ecuador har erklæret undtagelsestilstand og arbejder ligesom Peru på at stramme kravene for venezuelaneres adgang til landet. Og Brasilien har kortvarigt forsøgt helt at lukke grænseovergangen mod Venezuela.

Det amerikanske hospitalsskib vil måske også anløbe andre sydamerikanske lande end Colombia, oplyser Mattis.

- Vi tager derhen, hvor behovet for hjælp er størst, siger han.

Hospitalsskibet Comfort er blandt andet udstyret med 12 operationsstuer, 1000 sengepladser, et medicinsk laboratorium og et apotek.

/ritzau/