Borgmesteren i Tijuana har bedt FN om hjælp til at tage sig af de knap 5000 migranter, der er kommet til byen.

Borgmesteren i den mexicanske grænseby Tijuana har erklæret humanitær krise, fordi byen ikke har plads og penge til at tage sig af de 4976 migranter, der er kommet til byen.

Her venter de i håb om at kunne krydse grænsen til USA.

Mexicos føderale regering har ikke ydet meget hjælp til grænsebyen, og borgmester Juan Manuel Gastelum vil ikke bruge af byens egne budgetter.

Regeringen i Mexico City har sendt 20 ton hjælp til Tijuana, men de 15 ton var materialer, der skal bruges til at forstærke grænsen.

Kun fem ton var ting, der kunne hjælpe migranterne, siger borgmesteren.

Derfor beder han nu FN om hjælp.

- Vi har ikke den tilstrækkelige og nødvendige infrastruktur til på passende vis at tage os af disse mennesker og give dem ordentlig plads, siger Gastelum.

Hans provinsregering har udsendt en appel om hjælp fra FN's kontor for humanitære anliggender, OCHA.

Migrantkaravanen bestod af 7000 migranter, da den var på sit højeste, har FN tidligere vurderet.

I de fleste af de byer, migranterne passerede igennem, er de blevet mødt med et måltid mad og tilbud om et sted at sove.

Men i de fleste byer er migranterne kun blevet en enkelt nat eller to.

I Tijuana nåede de første cirka 2500 migranter frem for lidt over to uger siden.

De havde da tilbragt halvanden måned med at vandre op gennem Mellemamerika.

Mange har søgt ly i en stor sportshal i Tijuana, mens de er under pres fra både de mexicanske og amerikanske myndigheder.

USA's præsident, Donald Trump, vil ikke lade dem komme ind i USA, og borgmesteren i Tijuana vil af med dem.

Han har tidligere sagt, at borgere i byen bliver chikaneret af migranterne.

/ritzau/AP