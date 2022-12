Lyt til artiklen

Juleaften blev migranter kørt i busser til Washington, D.C. – men nogle af dem blev sat af ved vicepræsident Kamala Harris' residens.

I bidende kulde steg 130 personer ud af busserne – nogle af dem kun iført t-shirts – hvor de tog kortvarigt ophold.

Det skriver nyhedsbureauet AP og CNN.

Familierne ankom i busser fra Texas til Washington, D.C. – og ifølge planen skulle de køres hen til en nærliggende kirke og restaurant, hvor de skulle tilbringe juleaften.

Men inden da blev de sat af undervejs for derefter at blive samlet op af andre busser, der kørte dem af sted til den endelig destination.

Ifølge Det Hvide Hus er der tale om et »politisk stunt« mod Joe Biden og Kamala Harris – og amerikanske medier kalder hændelsen for et opråb mod præsidentens integrationspolitik.

Abdullah Hasan, talsperson i Det Hvide Hus, kalder det »et ondt, farligt og skamfuldt stunt«.

»Som vi gentagne gange har sagt, er vi villige til at arbejde sammen med enhver – både republikaner og demokrater – om de rigtige løsninger, herunder immigration og foranstaltninger ved grænsesikkerhed.«

»[...] men disse politiske stunts opnår intet og sætter kun liv i fare,« siger han i en udtalelse søndag ifølge AP.

Hvem, der var ansvarlig for, at migranterne skulle sættes af ved Kamala Harris' residens, er der ingen officielle meldinger om.

Men i og med, at busserne kom fra Texas – og at den republikanske guvernør i Texas, Greg Abbott, er stærk modstander af Bidens integrationspolitik, spekuleres det i, om han har haft en finger med i spillet.

Samme antagelse har Det Hvide Hus. Greg Abbott har ikke reageret på hændelsen.

Hans kontor udtaler, at Texas har sendt op mod 15.000 migranter til Washington D.C., New York, Chicago og Philadelphia siden april.

I juni mente Abbott, at Joe Biden var ansvarlig for, at 46 migranter havde mistet livet.