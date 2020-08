Migranter i gummibåde er normalt et syn, der forbindes med Syditalien og den græske ø Lesbos.

Men nu er den engelske kanal blevet et nyt hotspot for migranter. I små gummibåde forsøger migranter i dusinvis at krydse kanalen for at komme fra Frankrig til England.

Rejsen sker med livet som indsats, og i denne uge gik det galt. Det oplyser Sky News.

En 28-årig sudanesisk mand blev onsdag fundet død på en strand i den franske by Calais efter et mislykket forsøg på at nå til England.

Der er tale om Sangatte Beach tæt på en tidligere migrantlejr kendt som 'The Jungle'.

Syv timer forinden var hans ven blevet fundet voldsomt afkølet på samme strand.

Vennen fortalte, at de havde forsøgt at ro over kanalen i en meget lille oppustelig båd, der kun var en meter lang. De brugte skovle til at ro med.

Kystvagten udsendte et redningshold, der ledte efter den 28-årige og udsendte en efterlysning til skibe og både i området, men klokken otte om morgenen blev han fundet død på stranden.