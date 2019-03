Du kan følge det kaprede skibs kurs nederst i artiklen

Mere end 100 migranter har kapret et handelsskib, som reddede dem ud for Libyens kyst.

Migranterne skulle angiveligt have beordret skibets besætning til at sætte kurs mod Europa, efter de blev informeret om, at skibet ville retunere dem til Libyen. Det skriver BBC og La Stampa.

Det er uvist, hvorvidt der er nogle tilskadekomne ombord. Skibets besætning er seks mand stor, mens de i alt 108 migranter er udgjort af 77 mænd og 31 kvinder.

Det tyrkiske olieskib, El Hiblu 1, befinder sig nu ud for Maltas kyst, men har natten over sejlet i det libiske farvand i middelhavet.

En talsperson for Maltas væbnede styrker har ifølge Malta Today bekræftet, at det kaprede olieskib har kurs mod Malta, og at forsøg på kontakt med skibet ikke har været succesfulde. Myndighederne vil ikke give skibet adgang til Malta.

Skulle skibet i stedet sætte kurs mod den nærliggende italienske ø Lampedusa, har den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, samme kontante udmelding.

'De er ikke skibbrudne, men pirater, og de vil kun se Italien gennem et teleskop,' skriver han på Facebook.

Indenrigsministeren har desuden kaldt hændelsen for »... den første handling af pirateri på åbent hav med migranter.«

Fragtskibet var på vej fra Tyrkiet til Libyen, da skibets besætning samlede mellem 100-120 migranter op ud for Libyens kyst onsdag aften.

Kapringen af olieskibet kommer oveni EU-forhandlingerne om fremtiden for Operation Sopfia, der patruljerer middelhavet med det formål at bekæmpe menneskesmuglere.

Operation Sophia blev iværksat af EU i juni 2015, efter flere hundrede migranter var druknet på vej fra Libyen til Italien, da deres synkefærdige både kæntrede. Tilstedeværelsen i middelhavet har reddet titusindevis af migranter og bådflygtninge, men Matteo Salvini har beskyldt Operation Sophia for at bringe de skibbrudne til Italiens kyster.

Onsdag blev aftalen om Operation Sophia, hvis mandat ville udløbe i slutningen af måneden, genforhandlet, skriver Politico.

På nuværende tidspunkt har EU-diplomater godkendt en seks måneders forlængelse af operationen, hvor der dog ikke længere skal patruljere skibe i middelhavet. I stedet skal den luftbårne overvågning af forstærkes.

Italien har truet med helt at afbryde samarbejdet, hvis ikke flere lande tager imod de migranter og flygtninge, som bliver reddet i land fra synkende både.

Opdateres....