- Hvis de siger, at man skal gå i den eller den lastbil, så har man ikke noget valg, siger migranter til BBC.

I skovområderne ved den nordfranske by Dunkirk, hvor over 500 migranter opholder sig i en lejr på ubestemt tid, venter man på en eneste ting: at komme op bag i en lastbil, der skal til Storbritannien.

- Men alle er bange for at gå op i en lastbil, siger en mand i lejren ved navn Serbaz til BBC.

I det store venterum i det fri har blandt andet afghanere og kurdere fra Iran og Irak slået deres telte op under de dryppende træer nær Dunkirk, hvor man må stå i kø efter alt.

Alle har hørt om de otte kvinder og 31 mænd, der tidligere på ugen blev fundet døde i en lastvogn nær London. Det menes, at de 39 frøs ihjel i lastbilens kølecontainer, som havde krydset Den Engelske Kanal fra Zeebrugge i Belgien.

- Det er meget hårdt, siger Serbaz, som ankom til lejren fra Irak for en uge siden sammen med sin kone, som er gravid i ottende måned.

- Men med de mange sikkerhedsforanstaltninger i havnene, så er menneskesmuglere, de eneste, som muligvis kan få folk til Storbritannien. Men man ved ikke, hvad man indlader sig på, siger han videre til BBC.

- Hvis de siger, at man skal gå ind i den eller den lastbil, så har man ikke noget valg. Men er nødt til at gøre, hvad de siger.

En kvinde i lejrens familieområde siger, at hun sad bag i en forseglet lastbilscontainer sammen med andre og fik problemer med at trække vejret. Da de råbte og skreg og sparkede på containerens vægge, bandede chaufføren blot uden at gøre noget.

Den gruppe, som kvinden var sammen med, ringede til politiet, som sporede containeren ved hjælp af gps-signaler fra migranternes mobiltelefoner.

En kurdisk mand, Taish, siger, at han gentagne gange har forsøgt at krydse kanalen i lastbiler, men er blevet opdaget hver gang af grænsevagter og toldere.

- Sommetider er man glad for at se dem, fordi de har reddet ens liv, siger han.

Selv om Tais er forfærdet over at høre om de 39 døde migranter, der var kinesiske statsborgere, så lader han sig ikke afskrække.

- Vi har valget mellem to måder at dø på. Hvis vi tager tilbage til vort land, så er det døden. Hvis vi forsøger at komme til Storbritannien, så er det måske også døden.

- 39 døde bag i en lastbil, men i mit land dør tusinder, siger han.

Menneskesmuglere tager op til 10.000 pund (omkring 87.000 kroner) per person for passage til Storbritannien.

/ritzau/