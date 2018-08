Denne uge har Ecuador modtaget 4200 migranter fra Venezuela om dagen, oplyser udenrigsministeriet i landet.

Quito. Ecuador erklærer undtagelsestilstand i tre provinser på grund af en usædvanlig stor mængde migranter, der flygter fra den økonomiske krise i Venezuela.

Det oplyser udenrigsministeriet i Ecuador i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Ecuadors regering har erklæret undtagelsestilstand på grund af migrationen til provinserne Carchi, Pichincha og El Oro for at skabe en presserende opmærksomhed om de venezuelanske migranter ved den nordlige grænse, lyder det.

I denne uge har Ecuador modtaget 4200 migranter fra Venezuela om dagen, oplyser udenrigsministeriet. Ministeriet oplyser ikke, hvor mange migranter der tidligere er kommet ind i landet, eller hvad stigningen skyldes.

Undtagelsestilstanden, som vil vare resten af august, skal blandt andet sætte fart i ansættelsen af læger, politi og socialarbejdere, der skal tage sig af de mange migranter.

I meddelelsen tilføjes det, at også Den Internationale Migrationsorganisation (IOM) og FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) vil deltage i indsatsen.

Venezuela er præget af voldsom inflation og kronisk mangel på fødevarer, hvilket har skabt en stor udvandring fra landet. De venezuelanske migranter flygter typisk gennem Colombia og videre til Ecuador, Peru eller Chile.

Også Brasilien har i løbet af de seneste to år modtaget et støt stigende antal migranter fra Venezuela. Her krydser omkring 500 migranter grænsen om dagen.

Det fik i tirsdags Brasilien til kortvarigt at lukke for landets grænseovergang til Venezuela.

Grænsen nåede dog ikke at være lukket mere end et par timer, før landets højesteret overtrumfede beslutningen og fik grænsen genåbnet.

Ifølge højesteretsdommeren kunne det "ikke retfærdiggøres at tage den lette vej og "lukke dørene", fordi det er svært at huse flygtninge".

/ritzau/