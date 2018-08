Mens folk slikkede sol på stranden i Zahora i Sydspanien dukkede der pludselig en båd op i horisonten. Båden fortsatte direkte mod strandkanten med høj fart, og da den kom tæt på, kunne strandgæsterne se, at båden var fyldt med migranter, som angiveligt kommer fra Afrika. Øjeblikket efter sprang op mod 50 personer overbord og løb i land.

Det viser videoer, som chokerede strandgæster optog den 28. juli, hvor scenen udspillede sig og efterfølgende delte på de sociale medier. Det skriver lokalavisen Diario de Cadiz.

Ifølge øjenvidner begyndte migranterne, hvoraf hovedparten var mænd, umiddelbart efter ankomsten at spørge strandgæsterne om mad og vand.

Zahora-stranden ligger ved det smalle stræde Cape Trafalgar, der adskiller det sydlige Spanien fra Marokko i Nordafrika.



Dagen før var en anden migrantbåd landet på Tarifa-stranden ikke langt derfra. Ifølge Lorenzo Amor, som er formand for ATA, fagforeningen for selvstændige i Spanien, er der ankommet markant flere migrantbåde på det seneste, end der plejer.

'Der er altid kommet migrantbåde til strandene i Cádiz, men det vi oplever disse dage i mange af landsbyerne og strandene i området, har vi aldrig før kendt mage til,' skriver han på Twitter og tilføjer, at de lokale udviser stor solidaritet overfor migranterne.

Pateras siempre llegaron a las playas de Cádiz..pero lo que se está viviendo en estos días en muchos pueblos y playas gaditanas nunca se ha conocido..Y que conste que como siempre los ciudadanos están mostrando mucha solidaridad con los migrantes q llegan a estas tierras — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) July 30, 2018

Den Internationale Organisation for Migration har oplyst, at antallet af migranter, som er kommet til Spanien via det vestlige Middelhav, ser ud til at blive højere end sidste år. Hvor der i hele 2017 blev registreret 22.108 ankomne migranter, er der alene i perioden januar til juli 2018 registreret 20.992.

Spaniens indenrigsminiser Fernando Grande Marlaska sagde i lørdags, at situationen er 'ekstraordinær', men under kontrol. Han appellerer til, at der bliver fundet en 'europæisk løsning' på problemet, som vedrører hele kontinentet.