De Kanariske Øer er primært kendt for at være et sted, hvor vi turister strømmer til for at få sol og varme.

Men de seneste uger er strømmen af afrikanske migranter, der er ankommet til de spanske øer, 18 gange større i årets første måned sammenlignet med januar sidste år.

Det skriver Jyllands-Posten.

Mens 708 afrikanske migranter ankom til Spaniens sydligste øgruppe i januar i år, lå tallet til sammenligning på 40 året før, viser en rapport fra det spanske indenrigsministerium.

Øerne tæller blandt andet Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote og Fuerteventura.

Migrationsruten fra Vestafrika til det spanske ferieparadis er en farlig rute for migranterne.

Det er nemlig typisk meget lavteknologiske fiskerbåde, der bruges til overfarten.

Mange af migranterne er ifølge den britiske avis The Times kommet fra det vestafrikanske land Mauretanien, som ligger godt 1.000 km syd for De Kanariske Øer.

Ser man generelt på antallet af migranter, der er ankommet til Spanien i år sammenlignet med samme periode sidste år, er tallet dog faldende.

Ifølge tal fra FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, er 2.402 migranter kommet til Spanien i årets første måned sammenlignet med 4.600 sidste år.

Tidligere har mange vestafrikanske migranter forsøgt at komme ind i Spanien via de spanske enklaver Melilla og Ceuta i Marokko, eller også har de taget turen over Gibraltarstrædet.

Men de migranter, som myndighederne spotter på havet mellem Marokko og Spanien, sendes nu tilbage til den afrikanske side af Gibraltar i stedet for at blive reddet i land på det spanske fastland.