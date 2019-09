I en rapport fra Amnesty bliver Qatar kritiseret for ikke at have gjort nok for migrantarbejdere i landet.

Migrantarbejdere bliver stadig udnyttet i det kommende værtsland for verdensmesterskabet i fodbold, Qatar.

Det viser en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

Rapporten konkluderer, at Qatar ikke lever op til alle sine løfter om at forbedre forholdene for de migranter, der arbejder med forberedelserne til det kommende verdensmesterskab i fodbold, der skal afholdes i landet i 2022.

- Migrantarbejdere kommer ofte til Qatar i håbet om at give deres familier et bedre liv.

- I stedet bliver mange sendt hjem uden penge efter at brugt måneder på at jagte lønninger med meget lidt hjælp fra det system, der burde beskytte dem, siger Amnesty Internationals vicedirektør for internationale anliggender, Stephen Cockburn, i rapporten.

Rapporten kommer forud for et møde i Paris torsdag mellem Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Qatars emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Efter at have fået massiv kritik for dårlig behandling af migrantarbejdere indgik Qatar en aftale med Den Internationale Arbejdsorganisation i 2017 om at indføre arbejdsreformer og etablere kommissioner, der skulle tage sig af arbejdskonflikter.

/ritzau/