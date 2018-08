En 50-årig mand med udenlandsk baggrund blev ydmyget, mishandlet og myrdet i Sverige natten til den 8. august. Nu er en teenager anholdt og sigtet for forbrydelsen. Det skriver Aftonbladet.

Den svenske avis bruger udtrykket 'EU-migrant' om den dræbte mand, hvilket betyder, at personen er borger i et andet EU-land, men opholder sig Sverige. Ofte dækker begrebet over romaer, som er meget synlige i både Danmark og Sverige i sommerperioden.

Politiet fandt manden død i en park i det centrale Huskvarna i Sverige tidligt om morgenen den 8. august. Efter en retsmedicinsk undersøgelse konkluderede politiet, at der var tale om mord.

Ifølge Aftonbladets kilder har der cirkuleret videooptagelser af mishandlingen og mordet på manden.

»Vi forhører fortsat flere indblandede personer. Vi gennemfører også tekniske og retsmedicinske undersøgelser. Præcis hvilke fund, som vi gør, kommer vi ikke nærmere ind på,« siger efterforskningsleder Linda Schön til Aftonbladet.

Offeret var angiveligt i Sverige i fire uger og holdt til en lokal menighed.

En talsmand for kirken forklarer, at han var fra Rumænien og et venligt og elskværdigt menneske.

Ifølge Aftonbladet er det ikke første gang, at offeret var blevet chikaneret af unge i området.