Alle øjne er rettet på den tyske forbundskansler Angela Merkel, når hun i dag mødes med Mette Frederiksen.

Men det er hverken på hendes ansigt, hendes budskaber eller hendes tøj.

Nej, kameralinserne vil være zoomet ind på den 64-årige kanslers hænder.

Hun har nemlig nu af tre omgange rystet så gevaldigt ved offentlige arrangementer, at mange er bekymrede for hendes helbred.

Første gang, vi så kansleren ryste var under hedebølgen i juni, da hun tog imod den nye ukrainske præsident Volodimir Zelenskij - og anden gang, da Christine Lambrecht (SPD) blev udnævnt til ny justitsminister.

Og onsdag blev Angela Merkel så på ny ramt af rystelser, mens hun sammen med den finske statsminister, Antti Rinnes, lyttede til nationalmelodien.

Og i dag - torsdag - mødes hun så med Danmarks nye statsminister, Mette Frederiksen, når socialdemokraten tager på sit første officielle besøg i udlandet.

Når Mette Frederiksen og Angela Merkel mødes torsdag eftermiddag, skal de drøfte europapolitik og forholdet mellem Danmark og Tyskland.

Det gælder blandt andet emner som EU's klimaambitioner, budgetramme og bekæmpelse af såkaldt social dumping.

Og så vil kameraerne altså også vise, om Merkel igen får et rysteanfald. Ifølge den tyske tv-læge Christoph Specht kan der være tale om en såkaldt essentiel tremor.

»Det tyder ikke på, at det er særligt dramatisk,« siger han til tv-stationen RTL.

Det er en tilstand, hvor man ryster, uden at der er nogen åbenlyse årsager til det. For mange er det arveligt, og lidelsen ses særligt hos personer over 60 år.