To dage efter sin søns tragiske død bryder Marianne Behn tavsheden.

Det gør hun i en personlig og rørende hyldest til sin afdøde søn.

'Kære elskede Mikis. Det var ikke mørket, som tog dig. Det var det skinnende lys, som mødte dig', skriver hun på Facebook.

Ari Behn var forfatter, kunstner og tidligere prinsgemal.

Fra 2002 til 2016 var han nemlig gift med den norske prinsesse Märtha Louise, med hvem han fik tre børn. Familien oplyste selv 1. juledag, at Ari Behn var gået bort.

'Det er med stor sorg i hjertet at vi, de allernærmeste pårørende til Ari Behn, i dag må meddele, at han har taget sit eget liv. Vi beder om respekt for vores privatliv i den kommende tid', oplyste Geir Håkonsund, Ari Behns manager og familiens talsmand.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen.

Siden er det strømmet ind med kondolencer til familien. Også det danske kongehus har sendt varme hilsner afsted til Norge.

»Den danske kongelige familie er dybt berørte over Ari Behns tidlige død, og de sender deres varme tanker til den norske kongefamilie og Ari Behns familie,« udtalte kommunikationschef i det danske kongehus, Lene Balleby.

I det svenske kongehus har man også været ude med en kommentar oven på dødsfaldet.

Flere har lagt blomster og tændt lys til ære for Ari Behn. Foto: Fredrik Hagen Vis mere Flere har lagt blomster og tændt lys til ære for Ari Behn. Foto: Fredrik Hagen

»I mange år kendte vi ham som en del af den norske kongefamilie, der står os nær. Vores tanker går til hans nærmeste,« udtalte den svenske regent, kong Carl Gustaf ifølge Aftonbladet.

Til VG oplyser Ari Bahns families manager, Geir Håkonsund, at familien ikke har flere kommentarer udover billedet, som Marianne Behn har publiceret.

Ari Behn blev bare 47 år.