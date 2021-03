Coronapandemien har sat en stopper for mange festlige aktiviteter. Vi kan ikke kysse og kramme, som vi plejer. Vi kan ikke feste og danse, som vi plejer, og vi kan ikke samles, som vi plejer.

Men en masse unge har dog givet det et friskt forsøg alligevel. Og det endte helt galt.

Under de amerikanske unges 'spring break' i Florida, hvor flere tusinde unge samles hvert år for at feste løs, måtte coronas trofaste følgesvende – politiet – standse festlighederne.

Og det gik så vildt for sig, at politiet endda måtte bruge peberspray til at få styr på den store menneskemængde.

Rigtig mange mennesker var samlet under spring break. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Det hele kulminerede, da politiet ankom til Miami Beach og bad nogle af de mange mennesker om at rykke sig fra gaden fredag aften. Her skulle en teenager ifølge The Guardian være blevet uregerlig og have nægtet at fjerne sig. Og pludselig blev det hele lidt mere voldsomt end forventet.

To politimænd blev såret og fragtet til hospitalet, og 100 personer blev i løbet af weekenden anholdt.

Episoden har også fået Miamis borgmester, Dan Gelber, til at udtale en bekymring omkring spring break-forsamlingerne.

»Vi ser for meget aktivitet under spring break. Vi har et problem med at for mange mennesker kommer her og går amok.«

100 personer blev anholdt. Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA

Og det er altså ikke fordi, at der er styr på smitten i USA. I USA var der samlet set 38.222 nye smittetilfælde fredag, og i Florida var 5.134 af dem.