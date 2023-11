En lang række personligheder i den russiske elite er døde på mystisk, siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Og nu slutter endnu et mystisk dødsfald sig til i rækken, skriver flere internationale medier.

Denne gang er der tale om den 42-årige Nikolai Vasev, der var vicepræsident for Sberbank – Ruslands største statsbank.

»Det er med dyb sorg, at Nikolai Vasev pludselig er afgået ved døden. Bankens ledelse og kolleger sørger over hans alt for tidlige død og udtrykker vores dybeste medfølelse med familien og Nikolai Vasevs pårørende,« lyder det i en erklæring fra banken.

Sidste sommer indførte EU strenge sanktioner mod blandt andet Sberbank. Sanktionerne havde en betydelig indvirkning på russiske banker, hvor bankens overskud siden er blevet reduceret med 90 procent, skriver flere internationale medier, herunder BNN News.

Det er lægernes foreløbige konklusion, at Vasev døde af et hjertestop, ligesom der ikke er noget på nuværende tidspunkt, der peger på en kriminel handling.

Dødsfaldet slutter sig dog til en tendens med mange uventede og mystiske dødsfald om blandt andet hjerteanfald og selvmord blandt oligarker og nogle af Ruslands øverste erhvervsledere og deres familier, siden landet invaderede Ukraine i februar 2022.

Mest bemærkelsesværdige dødsfald var blandt andet oligarken og leder af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin.

Han og flere andre døde i et flystyrt i august i år, efter at han fremsatte voldsom kritik af krigen i Ukraine og også på et tidspunkt sendte sine styrker i retning af Moskva.

Blandt de døde er også Sergej Protosenya. Han var tidligere regnskabschef i det russiske gasselskab Novatek, før han og hans familie blev fundet døde i en spansk kystby i april 2022. Ifølge de spanske myndigheder skulle han have taget sit eget liv efter først at have dræbt sin ægtefælle og datter.

»Tog han sit eget liv? Det tror jeg ikke. Jeg tror, ​​han vidste noget, og at han udgjorde en trussel,« lød det fra den tidligere vicepræsident for Gazprombank, Igor Volobuev, til CNN.